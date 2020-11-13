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Форум "Сильные идеи для нового времени"

Путин 13 ноября выступит на форуме "Сильные идеи для нового времени"

Глава государства также проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в пятницу участие в форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом "Росконгресс". Глава государства также проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"[У президента] будет несколько видеоконференций, первая - это участие в пленарном заседании форума АСИ", - сказал он.

Песков напомнил, что мероприятие идет уже несколько дней. У президента на форуме запланировано выступление, он также пообщается с участниками. "Ему расскажут о тех самых сильных идеях в понимании АСИ, - добавил пресс-секретарь главы государства. - Будут элементы обсуждения".

Кроме того, Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех". "Это и "Сириус", это и университет, и развитие, и итоги развития, и работа "Сириуса" в условиях ограничений, связанных с пандемией", - пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, "Сириус" в целом является "детищем президента, развитие которого он держит под своим контролем". В Кремле также не исключают, что у президента в пятницу пройдет еще одно совещание.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичФорум "Сильные идеи для нового времени"
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