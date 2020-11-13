Кремль пока не определил дату пресс-конференции Путина

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Одной из возможных дат проведения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина является 17 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что может быть выбрано и другое время.

"Действительно, 17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат", - сказал представитель Кремля журналистам в пятницу.

"Мы не сообщаем [о дате], потому что возможны изменения. Мы нуждаемся еще в дополнительном времени перед тем, как предоставим полную информацию о том, когда именно это произойдет и каким образом", - отметил Песков.

Ранее Песков говорил о том, что традиционная ежегодная большая пресс-конференция Путина готовится, она пройдет в необычном формате и будет включать в себя элементы прямой линии.