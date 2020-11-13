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Захарова заявила, что РФ не исключает, что США могут вернуться в иранскую ядерную сделку

Официальный представитель МИД РФ отметила, что необходимо исключить пересмотр СВПД

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия не исключает возможности возвращения Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не исключаем такой возможности, и, собственно, мы ее никогда и не исключали. Напротив, на протяжении двух лет мы настойчиво ставили перед Вашингтоном вопрос о необходимости полного соблюдения его обязательств, вытекающих из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы и резолюции СБ ООН 2231", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Если американцы готовы встать на путь исправления, то это можно только приветствовать".

Вместе с тем дипломат отметила, что когда движение в этом направлении станет реальностью, "оно не должно быть обставлено или отягощено дополнительными условиями". "Необходимо исключить пересмотр СВПД, не допустить привнесение в процесс его реализации тех аспектов, которые выходят за рамки всеобъемлющих договоренностей 2015 года и особенно тех, что не имеют отношения к иранской ядерной программе", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

"Важно сохранить целостность так называемой ядерной сделки, резолюции СБ ООН 2231, и со стороны Вашингтона потребуется обеспечить полное выполнение всех обязательств, исправить все нарушения, которые они допустили, выйдя в одностороннем порядке из СВПД в мае 2018 года. Это касается и отмены всех односторонних санкций против Ирана", - заключила дипломат.

СВПД был подписан Ираном, постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. В 2018 году США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции.

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