Путин 14 ноября выступит на Восточноазиатском саммите

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу по видеосвязи примет участие в 15-м Восточноазиатском саммите (ВАС), где у него запланировано выступление. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Завтра у президента также намечено участие в заседании Восточноазиатского саммита", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что Россия "всегда принимает достаточно активное участие в ВАС". "Завтра в режиме видеоконференции президент выступит там и послушает выступления своих коллег из стран Восточноазиатского региона", - добавил Песков.

Восточноазиатский саммит - площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, образованная в 2005 году для развития сотрудничества государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее диалоговых партнеров: России, США (присоединились к ВАС в 2010 году), Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Руководящие функции в ВАС возложены на страну-председателя АСЕАН, в 2020 году этот пост занимает Вьетнам.