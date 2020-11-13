Захарова: РФ работает с Азербайджаном, чтобы стать наблюдателем в Движении неприсоединения

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Вопрос получения Россией статуса наблюдателя в Движении неприсоединения прорабатывается в плотном контакте с действующим председателем организации Азербайджаном. Об этом в пятницу на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается возможности получения Россией статуса наблюдателя в Движении неприсоединения, то данный вопрос действительно прорабатывается нами в плотном контакте с Азербайджаном в качестве действующего председателя движения", - сказала она.

В последние годы между Россией и странами - членами Движения неприсоединения сложилось весьма тесное взаимодействие, отметила Захарова. "Этому способствует близость и совпадение подходов России и государств - членов движения по большинству вопросов международной повестки дня. На этом фоне повышение статуса России [в организации] представляется логичной инициативой", - подчеркнула дипломат.

Международная организация Движение неприсоединения объединяет страны, чей внешнеполитический курс основан на отказе от участия в военно-политических блоках и мирном сосуществовании народов на принципах независимости и равноправия. Членами движения являются 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя. В 1970 году был учрежден статус гостя, дающий право участия во всех встречах и мероприятиях Движения неприсоединения открытого характера. Россия получила данный статус в 1995 году.

22 октября замглавы российского дипведомства Сергей Вершинин сообщил, что РФ намерена получить статус наблюдателя в Движении неприсоединения.