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Кризис в Белоруссии

Песков заявил о неизменности позиции Кремля насчет контактов с белорусской оппозицией

Пресс-секретаря президента России спросили, означает ли факт встречи на одном из мероприятий постпреда РФ при ООН Василия Небензи с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, что Москва будет налаживать контакты с белорусской оппозицией

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Позиция Кремля относительно контактов с белорусской оппозицией не менялась, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос, означает ли факт встречи на одном из мероприятий постпреда РФ при ООН Василия Небензи с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, что Москва будет налаживать контакты с белорусской оппозицией.

"Позиция [Кремля] не изменилась, абсолютно", - сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что Небензя не в одиночку встречался с Тихановской. "Наш полпред действует вместе со своими коллегами, там проводятся мероприятия. Если в них участвуют такие, как Тихановская, он также в рамках своей деятельности принимает участие в этих мероприятиях. Это не личная встреча, в этом плане ничего нового нет", - сказал представитель Кремля, отметив, что этот случай никак не связан с темой отсутствия контактов Москвы с белорусской оппозицией.

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БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичНебензя, Василий АлексеевичКризис в Белоруссии
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