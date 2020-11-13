Песков заявил о неизменности позиции Кремля насчет контактов с белорусской оппозицией

Таким образом он ответил на вопрос, означает ли факт встречи на одном из мероприятий постпреда РФ при ООН Василия Небензи с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, что Москва будет налаживать контакты с белорусской оппозицией.

"Позиция [Кремля] не изменилась, абсолютно", - сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что Небензя не в одиночку встречался с Тихановской. "Наш полпред действует вместе со своими коллегами, там проводятся мероприятия. Если в них участвуют такие, как Тихановская, он также в рамках своей деятельности принимает участие в этих мероприятиях. Это не личная встреча, в этом плане ничего нового нет", - сказал представитель Кремля, отметив, что этот случай никак не связан с темой отсутствия контактов Москвы с белорусской оппозицией.