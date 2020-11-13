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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Песков переадресовал Минобороны вопрос о роли РФ в передаче Азербайджану Лачинского района

Передача этого района предусмотрена совместным заявлением, которое было подписано президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил (ВС) РФ должно отвечать на вопрос о технических деталях участия российских миротворцев в передаче Азербайджану Лачинского района. Такое мнение высказал в пятницу в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Передача этого района предусмотрена совместным заявлением, которое было подписано [президентом России Владимиром] Путиным, [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым и [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном. Собственно, это обязательство, которое на себя взяла армянская сторона", - констатировал Песков. "Что касается непосредственного участия в этом процессе миротворцев, сейчас я вам ответить не могу. Лучше уже адресовать все-таки к командованию, что касается вопросов таких прикладных модальностей и функционирования там наших миротворцев", - добавил представитель Кремля.

Согласно тексту Московского заявления, Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район.

 

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Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПесков, Дмитрий СергеевичПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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