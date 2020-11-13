Захарова: Берлин ищет отговорки, чтобы не передавать России материалы по "делу Навального"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Германии продолжают искать предлоги, чтобы избежать передачи России данных по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Берлин не хочет передавать материалы [по делу Навального] и цепляется за любые возможности каким-то образом найти отговорки", - сказала она.

Захарова отметила, что, по словам представителя Минюста ФРГ Штефана Циммермана, вопрос о передаче российской стороне каких-либо данных по инциденту с Навальным будет рассмотрен, когда в России будет заведено уголовное дело по факту отравления блогера, которое якобы было установлено немецкими военными экспертами. При этом Циммерман объяснил, что данная позиция основана на положениях Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

"Это утверждение господина Циммермана не соответствует действительности", - заявила дипломат. В качестве аргумента Захарова процитировала пояснительный доклад ко второму дополнительному протоколу Конвенции, который гласит, что данный документ применим на всех стадиях уголовного производства. "Из этого следует, что увязка германской стороной передачи данных по делу Навального с формальным заведением в России уголовного дела юридически несостоятельна", - резюмировала она.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". 7 сентября врачи берлинской клиники сообщили, что Навального вывели из комы и отключили от аппаратов ИВЛ. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.

Представитель Министерства юстиции Германии заявил на брифинге 6 ноября, что ведомство по делам юстиции Берлина получило последнюю информацию от Генеральной прокуратуры России по делу Алексея Навального и изучает ее.