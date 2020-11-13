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В Думу внесли проект постановления об отмене двух оставшихся до конца года правчасов

Согласно проекту постановления, предлагается отменить правчас с участием главы Минприроды Александра Козлова, а также правчас с участием зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту в пятницу внес в нижнюю палату парламента проект постановления об отмене двух оставшихся правительственных часов, запланированных на осеннюю сессию. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Согласно проекту постановления, предлагается отменить правчас с участием экс-министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, а ныне главы Минприроды Александра Козлова, который запланирован на 25 ноября. На момент формирования плана проведения правчасов Козлов возглавлял министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и должен был выступить перед депутатами с докладом о социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Арктической зоны РФ и ходе реализации национальных проектов РФ на этих территориях.

Комитет также предлагает отменить правчас с участием зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Согласно плану, он должен был выступить в Думе 9 декабря с докладом "О ходе реализации национальной программы "Цифровая экономика РФ".

В октябре Госдума приняла постановление об отмене трех правчасов. При этом первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отмечал, что при сохранении сложной эпидемиологической ситуации Дума может отказаться от проведения правительственных часов до конца года.

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