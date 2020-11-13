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Дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна

"Единая Россия" приостановит членство мэра Томска в связи с уголовным делом

Президиум регионального политсовета партии рассмотрит этот вопрос после 16 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" приостановит членство в своих рядах мэра Томска Ивана Кляйна в связи с возбуждением против него уголовного дела. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба партии со ссылкой на замсекретаря томского регионального отделения единороссов Степана Михайлова.

"Приостановка членства в связи с возбуждением уголовного дела до решения суда предусмотрена в уставе партии. Соответствующее решение принимает президиум регионального политсовета - руководящий орган партии в субъекте", - приводит слова Михайлова пресс-служба.

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Как ожидается, президиум регионального политсовета рассмотрит этот вопрос после 16 ноября. Согласно уставу "Единой России", в случае возбуждения против единоросса уголовного дела его членство с партии приостанавливается, он исключается из рядов "Единой России" после вступления в силу обвинительного приговора суда.

Кляйн был задержан в пятницу утром сотрудниками СК РФ по Томской области и регионального УФСБ. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления"). Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, избрание меры пресечения пройдет 14 ноября, следствие будет ходатайствовать об аресте на два месяца.

По версии следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО "Томское пиво". Позже были изменены генеральный план и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этих данных было отказано предпринимателю, который обратился с заявлением в мэрию, чтобы изменить статус земли около завода под строительство жилых домов, чем причинил ему ущерб.

Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году. До этого руководил ОАО "Томское пиво" - одним из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири. В течение четырех созывов - с 1997 по 2013 год - Кляйн был депутатом Томской областной думы.

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