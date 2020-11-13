Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества Александра Радькова

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя руководителя Россотрудничества Александра Радькова. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Освободить Радькова Александра Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.

Уточняется, что он вступает в силу со дня подписания.

Радьков занимал должность заместителя руководителя Россотрудничества с 2014 года.