Матвиенко встретится 16 ноября с главой ПАСЕ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится 16 ноября с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендриком Дамсом, который будет находиться с визитом в Москве на следующей неделе. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе верхней палаты парламента.

"16 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом", - говорится в сообщении пресс-службы. Встреча пройдет во второй половине дня.

Ранее в пресс-службе ПАСЕ проинформировали, что Дамс посетит Москву с рабочим визитом 16-17 ноября. Пресс-служба Госдумы сообщила, что встреча Дамса с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным состоится 16 ноября.

Бельгийский сенатор занимает пост председателя ПАСЕ с января 2020 года. При вступлении в должность он заявил о своем твердом намерении посетить Россию в течение срока своего пребывания на нынешнем посту.