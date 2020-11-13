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Матвиенко встретится 16 ноября с главой ПАСЕ

Хендрик Дамс посетит Москву с рабочим визитом 16-17 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится 16 ноября с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендриком Дамсом, который будет находиться с визитом в Москве на следующей неделе. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе верхней палаты парламента.

"16 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом", - говорится в сообщении пресс-службы. Встреча пройдет во второй половине дня.

Ранее в пресс-службе ПАСЕ проинформировали, что Дамс посетит Москву с рабочим визитом 16-17 ноября. Пресс-служба Госдумы сообщила, что встреча Дамса с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным состоится 16 ноября.

Бельгийский сенатор занимает пост председателя ПАСЕ с января 2020 года. При вступлении в должность он заявил о своем твердом намерении посетить Россию в течение срока своего пребывания на нынешнем посту.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияДамс, Хендрик
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