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Путин на Восточноазиатском саммите поднимет вопрос укрепления безопасности в АТР

В пресс-службе президента отметили, что по итогам заседания будут приняты Ханойская декларация и ряд других документов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует на 15-м Восточноазиатском саммите (ВАС) уделить особое внимание актуальным проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе укреплению безопасности и борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"14 ноября Владимир Путин примет участие в 15-м Восточноазиатском саммите, который пройдет под председательством Вьетнама в режиме видеоконференции. Основное внимание в ходе мероприятия планируется уделить актуальным проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона, включая укрепление региональной безопасности, обеспечение устойчивого экономического роста, предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента отметили, что по итогам заседания будут приняты Ханойская декларация и ряд других документов.

Ранее об участии российского лидера в мероприятии сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что Россия "всегда принимает достаточно активное участие в ВАС".

Восточноазиатский саммит - площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, образованная в 2005 году для развития сотрудничества государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее диалоговых партнеров: России, США (присоединились к ВАС в 2010 году), Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Руководящие функции в ВАС возложены на страну - председателя АСЕАН, в 2020 году этот пост занимает Вьетнам.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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