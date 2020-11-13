Крашенинников заявил, что намерен продолжить законотворческую работу

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в пятницу, комментируя сообщения о своем возможном переходе в Конституционный суд РФ (КС РФ), заявил ТАСС, что планирует продолжать законотворческую работу.

Ранее портал Znak.com со ссылкой на свой источник сообщил, что Крашенинников может стать судьей КС РФ с дальнейшим повышением до его председателя.

"Предвыборная кампания еще не началась. Если говорить про мои мысли, то на данный момент есть желание продолжить законотворческую работу. Есть много вопросов, которые пока не нашли своего урегулирования и над которыми я работаю", - сказал депутат.