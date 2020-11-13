Слуцкий считает реакцию ФРГ на зеркальные санкции РФ проявлением политического лицемерия

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Заявления представителя правительства ФРГ о неоправданности и несоразмерности зеркальных санкций со стороны РФ в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального являются проявлением политического лицемерия, Москва не может оставлять без ответа недружественные действия. Об этом в пятницу заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин "принимает к сведению" заявления о зеркальных санкциях, но считает подобные меры неоправданными.

"Заявления представителя правительства ФРГ о неуместных и неоправданных ответных санкциях России в связи с инцидентом вокруг Навального - проявление политического лицемерия. О какой-либо неуместности и неоправданности стоило бы рассуждать, когда Берлин инициировал весь этот спектакль по поводу якобы отравления блогера. При этом не стоит забывать, что голословные обвинения Германии (субстантивных ответов российская сторона так и не получила от ФРГ) стали причиной абсолютно противоправных европейских санкций против России", - сказал Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что принцип взаимности и зеркальности в дипломатии никто не отменял. "Подобная реакция официального представителя германского кабмина выглядит несколько странно, равно как и его заявления о переносе "российской проблемы" на двусторонние отношения. Россия не создает никому проблем - ни в мире, ни в рамках межгосударственного сотрудничества. Мы открыты к диалогу, но не можем оставлять без ответа недружественные действия, тем более основанные на highly likely доводах", - заключил Слуцкий.

Как заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва вводит зеркальные санкции в отношении представителей руководящих аппаратов Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином, и отмечал, что до вывоза пострадавшего в ФРГ никаких отравляющих веществ у него выявлено не было. Кроме того, Москва направляла в Берлин несколько запросов об оказании правовой помощи.