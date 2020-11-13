Путин надеется, что для ситуации в Карабахе больше не понадобится слово "конфликт"

НОВО-ОГАРЕВО, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что слово "конфликт" больше не будет применяться для описания ситуации в Нагорном Карабахе.

Глава государства собрал в пятницу по видеосвязи совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха. "Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание - нагорнокарабахский конфликт, надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов, один из них, конечно, является весьма актуальным", - сказал Путин про гуманитарные темы.

Путин также заявил, что гражданскому населению Нагорного Карабаха потребуется дополнительная помощь.

Обстрелы и боестолкновения в Нагорном Карабахе полностью прекращены, добавил президент России.

Число жертв в Нагорном Карабахе превысило 4 тыс. человек, раненых - 8 тыс. человек, беженцев - десятки тысяч, заявил Путин.

Путин предложил создать межведомственный центр гуманитарного реагирования РФ по ситуации в Нагорном Карабахе.

Путин также рассчитывает на международную поддержку работы межведомственного центра РФ по ситуации в Нагорном Карабахе.