Путин надеется, что для ситуации в Карабахе больше не понадобится слово "конфликт"

НОВО-ОГАРЕВО, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что слово "конфликт" больше не будет применяться для описания ситуации в Нагорном Карабахе.
Глава государства собрал в пятницу по видеосвязи совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха. "Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание - нагорнокарабахский конфликт, надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов, один из них, конечно, является весьма актуальным", - сказал Путин про гуманитарные темы.
Путин также заявил, что гражданскому населению Нагорного Карабаха потребуется дополнительная помощь.
Обстрелы и боестолкновения в Нагорном Карабахе полностью прекращены, добавил президент России.
Число жертв в Нагорном Карабахе превысило 4 тыс. человек, раненых - 8 тыс. человек, беженцев - десятки тысяч, заявил Путин.
Путин предложил создать межведомственный центр гуманитарного реагирования РФ по ситуации в Нагорном Карабахе.
Путин также рассчитывает на международную поддержку работы межведомственного центра РФ по ситуации в Нагорном Карабахе.