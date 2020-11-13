ФСБ развернула в Армении пять дополнительных погранпостов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. ФСБ развернула пять дополнительных пограничных постов на границе в Армении. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников на совещании с президентом Владимиром Путиным.

"ФСБ на базе пограничного управления ФСБ в Республике Армении развернула пять дополнительных пограничных постов - два поста на границе Армении и Нахичеванской Республики - это Ерасх и Пайрур Сейвак, два поста на границе Армении и Ирана - Мигри и Сыгырт и пятый пост на границе - Тех", - сказал Бортников.

Он отметил, что все необходимые мероприятия осуществлены по согласованию с пограничными органами Армении. "И мы вошли в контакт с азербайджанскими пограничниками, установили необходимые отношения, обмениваемся информацией. Пограничники несут службу в режиме охраны государственной границы", - сказал директор ФСБ.