Лавров: Россия проинформировала США и Францию о своих усилиях по урегулированию в Карабахе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия проинформировала США и Францию, которые вместе с РФ являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, о своих усилиях по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на видеосовещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, которое провел в пятницу президент России Владимир Путин.

"Мы проинформировали подробно наших коллег, прежде всего из Франции и США как сопредседателей вместе с нами Минской группы ОБСЕ. Я разговаривал с министром иностранных дел Франции, подробно изложил ему ситуацию и те усилия, которые мы предпринимали. Говорили мы также с американскими коллегами, - отметил Лавров. - В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН был полностью проинформирован о тех усилиях, которые были предприняты Россией и позволили прийти к заключению соглашения от 9 ноября".

Россия по просьбе ООН договаривается с Азербайджаном и Арменией о том, чтобы структуры Всемирной организации могли присутствовать в Карабахе, сообщил Лавров.

"Мы находимся в контакте с международными организациями, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Это прежде всего управление верховного комиссара по делам беженцев, управление по координации гуманитарных вопросов ООН и программа развития ООН. Все эти структуры имеют свое присутствие в регионе, но не непосредственно в Нагорном Карабахе. Сейчас мы в контактах с нашими армянскими и азербайджанскими коллегами по просьбе ооновских структур договариваемся о том, чтобы они смогли развернуть свое присутствие непосредственно в Нагорном Карабахе", - сказал Лавров.

"Ооновцы очень заинтересованы в том, чтобы координировать свои действия в случае такого развертывания с нашими миротворцами, с нашими пограничниками и с теми, кто будет решать гуманитарные задачи", - добавил министр.

Структурам ООН важно иметь точные данные о количестве беженцев и перемещенных лиц в регионе, подчеркнул глава МИД РФ.

9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил Владимир Путин, согласно достигнутым договоренностям азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе разместят миротворцев из РФ.