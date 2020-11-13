Путин подписал указ о создании центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха, сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

"В состав межведомственного центра входят представители Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также представители иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью межведомственного центра, возложить на Министерство обороны Российской Федерации", - говорится в документе, переданном пресс-службой.

Как отметил президент в пятницу на совещании по решению гуманитарных вопросов в регионе, центр создается в целях помощи жителям региона в решении самых насущных проблем. "Центр займется оперативным сопровождением процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания, взаимодействием с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе", - уточнил президент.

В функции центра войдет и координация работы государственных структур. Путин выразил надежду, что центр также будет работать с общественными организациями по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавших от боевых действий.

Кроме того, центр готов помочь правительственным органам Азербайджана и Армении "в налаживании взаимодействия с международными гуманитарными организациями и между собой", если такая помощь им будет необходима. "Мне кажется, что такая помощь будет как нельзя кстати, имея в виду сложную предысторию отношений между республиками", - заметил президент.

Международная поддержка

Путин рассчитывает на международную поддержку работы межведомственного центра РФ по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Я прошу МИД России продолжить работу по информированию по принятым решениям партнеров по Минской группе ОБСЕ, а также Международный красный крест, комитет Красного креста необходимо проинформировать, управление верховного комиссара ООН по правам человека", - сказал глава государства на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха. По мнению российского лидера, "надо наладить конструктивную, полноценную работу с этими структурами, в том числе с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, с коллегами из ЮНЕСКО нужно вступить в контакт". "Очень рассчитываю на их поддержку", - заявил Путин.

"Выражаю надежду, что деятельности центра будет оказана всесторонняя поддержка со стороны всех этих структур, рассчитываем также на вклад и содействие по линии Содружества независимых государств, будем поддерживать со всеми возможными участниками этой важной работы тесное взаимодействие", - заверил президент России. Он поблагодарил участников совещания за уже проделанную работу и рассчитывает на их "эффективную совместную работу - и между собой, и с коллегами из Армении и Азербайджана".