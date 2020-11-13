Президент МККК 17 ноября проведет встречи по линии МИД, Минобороны и МЧС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер прибудет 17 ноября в Москву, где проведет встречи по линии МИД, Минобороны и МЧС России. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе видеосовещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха с участием президента Владимира Путина.

"Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер будет во вторник в РФ. Мы рассчитываем организовать ему встречу не только в министерстве иностранных дел, но и с нашими военными, представителями МЧС и пограничниками", - сказал он.

Лавров отметил, что МККК давно работает в Нагорном Карабахе и долгие годы присутствует в самом Степанакерте. "После начала боевых действий это присутствие они вынужденно эвакуировали в Ереван. Сейчас они туда вернулись и опять возобновляют там свою работу. Тоже заинтересованы в налаживании координации с нашими представителями", - подчеркнул министр.

В четверг Лавров сообщил, что президент МККК приедет в Москву на следующей неделе для обсуждения того, как Красный Крест может возобновить свою работу в Нагорном Карабахе, в частности, по оказанию содействия в обмене телами погибших, возвращении пленных, заложников и других удерживаемых лиц.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документом, в частности, предусмотрено размещение в регионе миротворцев из РФ.