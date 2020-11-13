Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями, сообщает пресс-служба кабмина. Решение принято для оптимизации работы кабинета министров с учетом прошедших изменений состава правительства РФ, а также задач по достижению национальных целей развития, говорится в сообщении.

Вице-премьеру Александру Новаку, который был назначен на этой неделе, премьер поручил курировать топливно-энергетический комплекс. "Вопросы развития топливно-энергетического комплекса передаются вице-премьеру Александру Новаку, отвечавшему за эту отрасль в должности министра энергетики", - сказал пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Деятельность Росреестра теперь будет курировать вице-премьер Алексей Оверчук. Ранее деятельность ведомства курировала вице-премьер Виктория Абрамченко. "Сегодня перед Росреестром председателем правительства поставлены новые задачи. Они связаны с созданием и развитием клиентских сервисов на базе цифровых технологий и лучших международных практик. В том числе Росреестру предстоит большая работа по интеграции геоданных с Федеральным адресным реестром ФНС. Эту работу предстоит курировать вице-премьеру Алексею Оверчуку", - сообщил Беляков.

Науку и высшее образование в правительстве будет курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Для обеспечения полного цикла инновационных разработок - от высшего образования до внедрения конечных продуктов - принято решение передать вопросы науки и высшего образования под кураторство заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко", - сказал Беляков.

Вопросы государственной политики в сфере культуры будет курировать вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее вопросы культуры в правительстве курировал Дмитрий Чернышенко. "Для достижения целей гармонизации различных направлений государственной политики по сохранению и развитию человеческого капитала, принято решение о передаче координации вопросов культуры вице-премьеру Татьяне Голиковой. Они напрямую связаны с социальной политикой и благополучием людей. Принятое решение позволит выстроить единый подход к развитию социальной сферы, с учетом интересов граждан", - отметил Беляков.