В МИД РФ сообщили, что в Россию из Сирии вернулись 27 детей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Спецборт доставил в пятницу из Сирии в Россию группу из 27 детей российских граждан, еще четыре ребенка остались в Дамаске для дооформления проездных документов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В группе 27 детей. На Родине они будут переданы родственникам, оформившим права опеки, пройдут медицинское обследование и психологическую реабилитацию. Еще 4 ребенка были вывезены с неподконтрольных правительству Сирийской Арабской Республики территорий в Заевфратье и временно размещены в Дамаске с целью дооформления проездных документов", - сообщила она.

Захарова отметила, что МИД и посольство РФ в Дамаске продолжают работу по возвращению из Сирии всех несовершеннолетних россиян, "оказавшихся там по вине их родителей, которые были вовлечены в международную террористическую деятельность".

По словам дипломата, всего из лагерей беженцев и мест временного пребывания в Сирии на территорию России вывезено на данный момент 133 ребенка.

Ранее пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщила, что 31 ребенок был вывезен в Россию из Сирии.