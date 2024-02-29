В ДНР заявили, что бойцы на передовой будут ждать от послания Путина планов по ведению СВО

Председатель парламента республики Артем Жога выразил надежду, что президент РФ во время выступления озвучит информацию о дополнительных мерах поддержки участников СВО и их семей, программах реабилитации, в том числе психологической, бойцов, а также трудоустройства тех, кто уже ушел со службы

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Бойцы разведывательного батальона "Спарта" в ДНР оборудовали в командном пункте (КМП) на линии боевого соприкосновения место для просмотра послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Разговор с военнослужащими привел журналистам председатель парламента ДНР Артем Жога.

"Мы (бойцы "Спарты" - прим. ТАСС) притащили на КМП плазму, протянули бесперебойный интернет для того, чтобы посмотреть в прямом эфире послание, получить задачи нашего верховного главнокомандующего, какие будут задачи, какие будут дальше движения, может быть какие-то корректировки в плане проведения боевых действий. Я говорю: "А кто смотреть-то будет?" - "Все ребята, которые непосредственно не заняты в боевом дежурстве, в боевых действиях, свободные от боевых действий будут смотреть послание в прямом эфире", - сказал Жога.

Спикер регионального парламента ожидает, что Путин во время выступления озвучит информацию о дополнительных мерах поддержки участников СВО и их семей, программах реабилитации, в том числе психологической, бойцов, а также трудоустройства тех, кто уже ушел со службы.

Начало оглашения послания запланировано на полдень по московскому времени. Основные темы речи традиционно не анонсировались заранее. При этом Путин говорил, что послание "с учетом внутриполитического календаря" будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.