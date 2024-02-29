Зюганов: решение поставленных Путиным задач требует стратегического планирования

Лидер КПРФ отметил, что уже сделаны шаги в сторону укрепления безопасности, мобилизации общества и сплочения граждан, социального развития

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Решение задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребует стратегического планирования, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Без стратегического планирования решить задачи невозможно", - сказал он журналистам.

Зюганов отметил, что уже сделаны шаги в сторону укрепления безопасности, мобилизации общества и сплочения граждан, социального развития. Однако, добавил глава партии, необходимо готовить кадры, улучшать систему управления, персональной ответственности и контроля.