CGTN: Шанхайский район Пудун станет первопроходцем нового реформаторского движения в Китае

ПЕКИН, 14 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- После 30 лет развития и освоения район Пудун в муниципалитете Шанхай на востоке Китая получил две новые роли в плане комплексного развития страны на три последующих десятилетия.

"Эта территория должна стремиться стать первопроходцем в реформировании страны и ее освоении на более высоком уровне и закрепиться в авангарде полномасштабного строительства современной социалистической страны", — заявил китайский председатель Си Цзиньпин на торжественной встрече в Шанхае, состоявшейся в минувший четверг по случаю 30-летней годовщины развития и освоения района Пудун.

Си, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), заявил, что поскольку Китай вступает на новый путь к достижению цели полномасштабного построения современной социалистической страны к середине текущего столетия, Пудун должен возложить на себя новые исторические миссии в целях стимулирования этого процесса.

Он призвал район "нести самую тяжелую нагрузку" и "расколоть самый твердый орех" на пути реформирования и модернизации Китая.

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Двигатель обновления

Проходившее в четверг мероприятие состоялось через две недели после завершения пятого пленума Центрального комитета КПК 19-го созыва, на котором китайские лидеры наметили курс развития страны на последующие 15 лет.

Согласно предложениям руководства партии по формулированию 14-го Пятилетнего плана (на 2021-2025 годы) социально-экономического развития страны и ее долгосрочных целей на период до 2035 года, Китай будет сохранять центральную роль новаторства и развивать самодостаточность в научно-техническом прогрессе как стратегический фундамент национального развития с целью войти в число мировых лидеров новаторского движения.

В этом контексте Си Цзиньпин призвал Пудун укрепить свою роль в качестве двигателя обновления и осуществить прорывы в развитии ключевых и базовых технологий. По его словам, этот район должен развивать инновационные отрасли в ключевых областях и создавать промышленные кластеры мирового уровня в таких сферах как интегральные схемы, биомедицина и искусственный интеллект.

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Пудун должен усилить доминирующую роль предприятий в технологическом обновлении и более тесно сотрудничать с другими участниками экономической деятельности в регионе Дельта реки Янцзы, — заявил китайский лидер, призвав к решительному движению вперед по ключевым направлениям и выпуску высокотехнологичной продукции.

Он также призвал Пудун к началу реформ в принципиально важных сферах и ключевых звеньях и созданию рыночно-ориентированной и интернационализированной деловой среды.

Он отметил, что для укрепления своего потенциала в области международного сотрудничества и конкуренции району следует углубить организационные мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы, исполнительной деятельности и применяемых стандартов.

Новое территориальное образование Линан в рамках Китайской (Шанхайской) пилотной зоны свободной торговли, действующей с прошлого года, должно прикладывать больше усилий, направленных на проверку устойчивости и достижение прорывов по целому ряду ключевых направлений, — заявил Си Цзиньпин.

Роль в глобальном распределении ресурсов

Это была вторая за прошлый месяц речь товарища Си, определяющая основные вехи реформирования и освоения Китая. В середине октября Си Цзиньпин посетил город Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая и участвовал в мероприятии, посвященном 40-летию создания особой экономической зоны Шэньчжэнь, на котором он призвал этот город к углублению всесторонних реформ и расширению открытости по всем фронтам.

В последние десятилетия Шэньчжэнь и Шанхай находятся в авангарде реформирования и освоения Китая. Кроме того, в этих двух городах функционируют две единственные фондовые биржи на материковой территории Китая, которые играют незаменимую роль в распределении ресурсов для второй по величине экономики мира.

По мере стремления Китая к формированию новой модели развития, предусматривающей взаимное укрепление внутреннего и внешних рынков с опорой на развитие отечественного рынка, роль Шэньчжэня и Шанхая становится все более значимой.

Товарищ Си призвал приложить усилия к расширению возможностей Пудуна в плане глобального распределения ресурсов, что позволило бы ему более эффективно способствовать становлению новой модели развития. По его мнению, Пудун должен лучше координировать ресурсы на внутренних и зарубежных рынках и усилить свое глобальное влияние на мобилизующие факторы, включая финансирование, информатизацию, технологии, кадровый потенциал и товары.



"Пудун должен стремиться стать центром внутреннего рынка и стратегическим звеном, связывающим внутренний и зарубежные рынки", — подчеркнул он. Лидер страны добавил, что этот район также должен играть ведущую роль в комплексном развитии региона Дельта реки Янцзы.

Кроме того, председатель настоятельно призвал Пудун к созданию международной платформы для торговли финансовыми активами, формированию штабной экономики более высокого уровня и укреплению своих позиций в качестве важного центра глобальных промышленных, логистических и производственно-сбытовых цепей.

В то же время Си Цзиньпин призвал к модернизации системы городского управления и превращению района в великолепный дом, под крышей которого люди могли бы жить в гармонии с природой.

18 апреля 1990 года Китай объявил о застройке и освоении Пудуна — слаборазвитой территории, расположенной к востоку от реки Хуанпу в Шанхае.

За последние три десятилетия ВВП района Пудун вырос более чем в 210 раз. В настоящее время на него приходится почти треть ВВП Шанхая. На его территории располагаются более 1000 финансовых учреждений, свыше 300 региональных штаб-квартир транснациональных корпораций и более 240 научно-исследовательских центров с иностранными инвестициями.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=dmE9AKcjnQc

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