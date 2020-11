Чанша — инновационная площадка для новых китайских СМИ

ЧАНША (Китай), 23 ноября. /PRNewswire/. 19 ноября в Чанше успешно прошла Китайская конференция новых СМИ (China New Media Conference 2020), которая вновь привлекла к этому городу внимание всех китайских представителей новой медиа-индустрии. С прошлого года Чанша успешно провела две конференции новых СМИ, что, по данным отдела рекламы и пропаганды Муниципального комитета Чанши, служит доказательством ее огромного стремления стать главным городом для новых китайских СМИ.

На Китайской конференции новых СМИ-2020 в основном демонстрировались представительские продукты и технологии, включая технологию реставрации классических фильмов в стандарте 4K, новостные репортажи на языке жестов в режиме реального времени с использованием искусственного интеллекта, применение промышленной технологии визуализации в передовых производственных сферах с использованием сетей 5G и сред виртуальной реальности, интеллектуальную радиостанцию с поддержкой 5G и технологию 4K UHDV с панорамными звуковыми эффектами. Все эти новейшие достижения являются плодами кластерного эффекта Чанши в плане видеокультуры и креативной экономики.

Malanshan Video Cultural Park, в основе которого лежат интернет-технологии и видеокультура, представляет собой новейший высокопродуктивный комплекс, созданный в Чанше за последние годы. После двух лет строительства он быстро превратился в культурно-творческую площадку, где ведущие позиции занимают цифровые видеотехнологии. В период эпидемии Malanshan Video Cultural Park помог группе ведущих предприятий в выборе и обустройстве площадок путем объявления конкурсов, проведения переговоров и подписания контрактов в режиме онлайн. На данный момент зарегистрировано 1462 новых предприятия, 18 из которых входят в список Global 500 и являются хорошо известными компаниями, котируемыми на биржах, включая 4 компании, котирующиеся на основных площадках, а именно MANGO EXCELLENT MEDIA, TVZONE, CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP и HUNAN TV & BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.

В этом году гвоздем летнего сезона в Китае стала популярная передача под названием "Sisters Who Brave the Winds and Waves" ("Сестры, бросающие вызов ветрам и волнам"). Это высококачественное эстрадное шоу представляет компания MANGO EXCELLENT MEDIA в Malanshan Video Cultural Park. Благодаря высокой популярности компании MANGO EXCELLENT MEDIA ее рыночная стоимость превысила 130 млрд юаней.

В условиях стремительного развития искусственного интеллекта Malanshan Video Cultural Park продолжает следить за разработками новейших технологий и позиционирует себя как ультрасовременный культурный центр. Несколько дней назад в правительственном зале района Кайфу в городе Чанша был представлен "новый друг". Он может обеспечивать круглосуточный сурдоперевод для находящихся в зале лиц с нарушениями слуха. Этот высокотехнологичный продукт изобретен компанией Malanshan Hunan Qianbo Information Technology Co. Ltd.

Компания Hunan Qianbo Information Technology Co. Ltd. посвятила свою деятельность исследованиям и разработкам технологии "virtual sign language anchor" ("виртуальный сурдопереводчик"), которая широко применяется в новостных программах, транслируемых в прямом эфире. Ее продукция пользовалась спросом среди многочисленных СМИ, школ и государственных учреждений. В октябре 2020 года компания Qianbo Information Technology Co. Ltd. достигла соглашения с UNOSSC относительно применения технологии сурдоперевода с использованием искусственного интеллекта и разработки ИТ-проекта автоматизации языка жестов для лиц с нарушениями слуха.

В перспективе модель новой медиа-индустрии, реализуемая в Чанше, станет одним из важнейших механизмов достижения цели высококачественного экономического развития. Кроме того, Чанша ускорит темпы реализации своей цели — превращение в инновационную площадку для новых китайских СМИ.

Ссылки на вложенные изображения:

Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=377331

Подпись: China Media Conference 2020

Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=377337

Подпись: Сотрудники компании Qianbo Information Technology Co. Ltd. внедряют технологию "виртуальный сурдопереводчик".

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1338791/China_Media_Conference.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1338792/virtual_sign_language_anchor.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г-н Ю (Yu), +86-10-63074558