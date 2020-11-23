Shanghai Electric и Siemens Energy создадут центр поддержки интеллектуальной энергетики

ШАНХАЙ, 23 ноября. /PRNewswire/. Компания Shanghai Electric (далее — "Компания") (SEHK: 02727, SSE: 601727), являющаяся ведущим мировым производителем и поставщиком электроэнергетического и промышленного оборудования и интеграционных услуг, достигла очередного рубежа, подписав соглашение о сотрудничестве с компанией Siemens Energy на Китайской международной выставке импортных товаров (China International Import Expo, CIIE) — мероприятии всемирного масштаба, проходившем в Шанхае.

Целью этого сотрудничества является создание центра поддержки интеллектуальной энергетики, который сможет расширить возможности как отечественного, так и мирового энергетического сектора. Указанный центр под названием Shanghai Electric-Siemens Empower Center, деятельность которого будет основываться на непрерывно совершенствуемых цифровых технологиях промышленного интернета, создает три высокотехнологичных бизнес-сектора, один виртуально-реальный центр реализации цифровых возможностей и одну платформу взаимодействия отраслевых инкубаторов. Он будет предоставлять высококачественные цифровые услуги на базе промышленного интернета для потребителей из энергетического сектора, основываясь на ключевом направлении производственной деятельности материнской компании, которое связано с выпуском высокотехнологичного энергетического оборудования.

Сотрудничество компаний Shanghai Electric и Siemens Energy знаменует собой очередной шаг вперед на пути к всеобщей модернизации энергетической отрасли Китая. Две компании ставят своей целью интеграцию искусственного интеллекта, промышленного Интернета вещей и отраслевых цепочек создания стоимости для дальнейшего расширения сферы деятельности Компании и совершенствования экосистемы, формируемой ею в сфере интеллектуальной энергетики.

Помимо соглашения с Siemens Energy, в ходе CIIE Компания также подписала контракты с некоторыми предприятиями из числа 500 мировых лидеров. Совокупная стоимость импортных заказов, полученных ею на этой выставке, составила около 2,4 млрд юаней, что примерно на 500 млн юаней превышает прошлогодний результат.

Shanghai Electric — один из крупнейших производителей в Китае, управляющий предприятиями в различных секторах. Эта компания, являющаяся одним из лидеров в сфере производства оборудования для традиционной тепловой и возобновляемой энергетики, долгое время специализируется в таких областях как энергетика и промышленное оборудование, а также интеграционные услуги. Кроме того, она занимает особое место в секторе ветроэнергетики, где большинство долей рынка приходится на ее шельфовое ветроэнергетическое оборудование.

Компания Siemens Energy является одним из мировых лидеров в области энергетических технологий. Благодаря своему ассортименту продукции, комплексных решений и услуг компания Siemens Energy охватывает практически всю производственно-сбытовую цепь в энергетическом секторе – от выработки и передачи электроэнергии до ее накопления и хранения. Ее ассортимент включает в себя технологии для традиционной и возобновляемой энергетики, в частности газовые и паровые турбины, гибридные электростанции, функционирующие на водороде, а также генераторы и трансформаторы.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Shen Jin (Шень Цзинь), +86(21)23196217, shenjin@shanghai-electric.com