Sunward представит 38 образцов оборудования на bauma CHINA 2020

ШАНХАЙ, 24 ноября. /PRNewswire/. На предстоящей выставке bauma CHINA 2020 компания Sunward, являющаяся производителем мирового класса, продемонстрирует 38 образцов оборудования, представляющих 8 товарных групп. В этом году посетители Шанхайского нового международного выставочного центра ожидают увидеть на одной площадке более 500 мировых брендов и около 3000 участников выставки.

В ходе выставки компания Sunward представит свои комплексные решения, а также широкий ассортимент строительной техники, включая экскаваторы, установки вращательного бурения, оборудование для бурения по породам, передвижные дробилки, телескопические краны и туннелепроходческие машины. Кроме того, посетители выставочной площадки и удаленные посетители смогут осмотреть каждый из представленных образцов техники под различными углами с помощью облачной технологии.

На стенде компании Sunward зрители получат возможность оценить преимущества сетей 5G, наблюдая за двумя запланированными презентациями систем дистанционного управления, где будет представлена интеллектуальная кабина оператора, обеспечивающая удаленное управление экскаватором. Кроме того, прямо на месте руководители пяти ведущих иностранных компаний будут давать интервью представителям отраслевой прессы и вести всесторонний диалог с отечественными и зарубежными клиентами по вопросам стратегии, продукции, технологий и внедрения цифровых инноваций.

С учетом глобального влияния пандемии COVID-19 компания Sunward будет вести прямую трансляцию со своего стенда, включающую подробный показ экспонатов с использованием сети 5G, а также розыгрыш призов.

Компания является одним из ведущих производителей инженерной техники для подземных работ, входит в число 50 ведущих мировых производителей строительной техники, 20 ведущих мировых марок экскаваторов и 3 крупнейших в мире компаний по аренде реактивных самолетов для региональных авиаперевозок.

Кроме того, она имеет значительные независимые права интеллектуальной собственности и обладает конкурентоспособностью более чем в десяти товарных группах, включая инженерную технику для подземных работ, полный ассортимент экскаваторов, оборудование для бурения по породам, специальную технику, горно-транспортное оборудование, подъемные машины, гидравлические компоненты и авиатехнику общего назначения. Ее выносливое высокотехнологичное оборудование экспортируется более чем в 100 стран и регионов по всему миру.

На выставке bauma CHINA 2020 компания Sunward будет принимать гостей на новейших открытых стендах D76 и D80. Добро пожаловать!

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1340135/Sunward_Showcase_Equipment_bauma_CHINA_2020.jpg

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