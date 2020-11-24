Шины TECHKING опробуют грунт на bauma CHINA 2020

ШАНХАЙ, 24 ноября. /PRNewswire/. С 24 по 27 ноября 2020 года компания TECHKING будет представлять свою продукцию на выставке bauma CHINA 2020. Компания TECHKING, являющаяся всемирно известным поставщиком автомобильных шин для горнодобывающей и строительной отраслей, представит популярные шины для крупнотоннажных самосвалов повышенной проходимости, передвижных кранов, оборудования для подземных горных работ, а также внедорожных грузовиков с целью продемонстрировать возможности адаптации в проектировании шин.

В ходе выставки компания TECHKING будет представлять свою продукцию совместно с ведущими производителями отрасли в целях демонстрации превосходных характеристик своих шин. На проходящем одновременно форуме 2020 Global Construction Machinery T50 Summit компания TECHKING включена в число 100 ведущих поставщиков, а также 50 ведущих мировых поставщиков запасных частей, что способствует дальнейшему повышению уровня ее признания в отрасли.

На выставке bauma CHINA 2020 компания TECHKING будет проводить 3-дневную общемировую прямую трансляцию TECHKING LIVE SHOW на своей странице в Facebook с 24 по 26 ноября, в ходе которой намеревается в полной мере продемонстрировать широкую сферу применения своих популярных шин на крупных месторождениях и строительных площадках! Клиенты по всему миру смогут посмотреть этот показ прямо из дома и оценить высочайшие ходовые качества шин TECHKING.

Компания TECHKING уделяет особое внимание адаптации своих изделий к требованиям клиентов и стремится обеспечивать их профессиональной и систематизированной продукцией, а также шинами, подходящими для различных мест производства работ. Среди продукции, представляемой в этот раз, посетители выставки смогут увидеть крановые шины TECHKING, адаптированные под усовершенствованную технологию для крупногабаритных кранов; шины TECHKING второго поколения для крупнотоннажных самосвалов повышенной проходимости, идеально подходящие для работы на неровных дорогах и перемещений на большие расстояния; шины для оборудования, предназначенного для подземных работ, обладающие высокой грузоподъемностью и устойчивостью к разрезанию и обеспечивающие безопасность и устойчивость, которые способны выполнять сложные задачи в неблагоприятных условиях подземных разработок; а также шины для внедорожных грузовиков, подходящие для применения в различных местах производства работ благодаря научно-исследовательской деятельности и разработкам, проводившимся с учетом конкретных требований.

Компания TECHKING поставляет специализированные шины для крупнейших месторождений мира и более 40 крупных производителей горнодобывающей и строительной техники, включая XCMG, SANY, ZOOMLION, DOOSAN, LIEBHERR, TEREX и SANDVIK. Компания экспортирует свои товары и услуги более чем в 160 стран, а производимые ею шины используются в портах, на месторождениях полезных ископаемых и строительных площадках.

Представители компании TECHKING будут ждать вас на стенде W5-529! Добро пожаловать!

Фото:

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