Flowwow помогает тысячам локальных продавцов находить клиентов в коронакризис

Москва, 26 ноября. Платформа цветов и подарков Flowwow (ООО “ФЛАУВАУ”, ОГРН 1207700263198, юр. адрес: 129090, Россия, г. Москва, пр-т Мира ул., д. 3, стр. 3, этаж Мансарда, пом. 1) с клиентами в 950 городах мира позволяет малому бизнесу просто и без лишних затрат выйти на новые рынки и наладить онлайн-продажи. C апреля 2020 года на платформе увеличилось количество категорий товаров. Теперь на Flowwow есть не только доставка цветов в Москве и других крупных городах, но и кондитерские изделия, продукты питания, живые растения, изделия ручной работы, произведения искусства и другие товары. Для многих магазинов, не успевших вывести бизнес в онлайн, это стало отличной возможностью соответствовать запросам покупателей.

Flowwow предоставляет не только бесплатную площадку для продажи товаров, но и возможность работать под собственным брендом, удобный личный кабинет с автоматической выгрузкой товаров, а также гибкую комиссию (от 5 до 30% в зависимости от категории товара и города, подробней тут). У платформы уже есть постоянная платежеспособная аудитория, к тому же Flowwow использует все основные каналы продвижения, в том числе Яндекс.Дзен и ТикТок. Ранее в сентябре команда платформы заявила об увеличении продаж на 120% в сравнении с тем же периодом за прошлый год (январь — сентябрь) и росте активных партнеров с 3200 до 4200.

"Пока конкуренция на платформе небольшая, поэтому новые партнеры выигрывают, заходя на платформу раньше всех: можно наработать отзывы, получить больше внимания клиентов и более выгодные условия по привлечению новых клиентов. Также в ближайшие месяцы мы планируем сделать возможным сотрудничество с самозанятыми. Мы готовы предложить решения для доставки: в большинстве крупных городов России работают наши курьеры, которые обеспечивают контроль последней мили. Наши партнеры-магазины работают под собственными брендами, совершая доставку с собственных складов: это привлекает тех, кто не готов вкладывать ресурсы в оборот маркетплейсов", - сказал сооснователь онлайн-платформы Flowwow Андрей Макеев.