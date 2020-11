В китайском порту свободной торговли Хайнань проходит 21-й Карнавал

ХАЙКОУ (Китай), 27 ноября. /PRNewswire/. Недавно в китайской провинции Хайнань официально открылся 21-й Хайнаньский международный карнавал "Остров туризма" 2020. В провинции проводятся более 170 мероприятий, включая концерты, фестивали пива, соревнования по пляжным видам спорта и неделя культуры. Порт свободной торговли Хайнань поприветствовал участников первого жизнерадостного мероприятия в год своего открытия.

События, проходящие в рамках этого Карнавала, по своей численности превышают те, которые проводились в предшествующие годы, и включают 2020 Brocade and Embroidery World Culture Week (Международную неделю культуры, посвященную жаккардовым узорам и вышиванию), Новогодний концерт 2021 "Voice of Free Trade Port" ("Голос порта свободной торговли"), Концерт классического фольклора "Add Flowers to the Brocade" ("Укрась парчу цветами"), эстафету 2020 BMW Hood to Coast China-Hainan Relay и пр. Более 170 мероприятий, включая выставки и конференции, события в сфере культуры и искусства, спортивные соревнования, маркетинговые акции и события в других сферах жизни, проходят одновременно в городах Хайкоу, Санья, Даньчжоу, Цюнхай, Ваньнин и Линшуй.

Хайнаньский международный карнавал "Остров туризма", являющийся знаковым культурно-туристическим мероприятием для этой провинции, успешно проводился уже 20 раз. Он стал для Хайнаня важной платформой укрепления традиций туристического и культурного обмена и сотрудничества с внешним миром, а также реальной возможностью в полной мере продемонстрировать свою открытость всему миру. Спонсорами этого Карнавала являются Министерство культуры и туризма и Народное правительство провинции Хайнань.

Вице-губернатор Народного правительства провинции Хайнань Фу Кайсян (Fu Caixiang) в своем выступлении заявила, что этот Карнавал является крупномасштабным туристическим праздником, проходящим в Хайнане на фоне регулярных контрольно-профилактических мероприятий по борьбе с пандемией, а также первым Карнавалом, проведенным в порту свободной торговли Хайнань в год его открытия. Это знаковое культурно-туристическое событие, имеющее большой международный резонанс, который Хайнань всеми силами стремится поддерживать, и являющееся эффективным способом создания центра международного туризма и стимулирования экономического развития, а также совершенствования структуры потребления туристических услуг.

Ссылки на вложенные изображения: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378211

Подпись: Артисты исполняют танец в хайнаньском стиле на 21-м Хайнаньском международном карнавале "Остров туризма" 2020.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г-жа Цю (Qiu), тел.: +86-10-63074558