Risen Energy поставляет фотоэлектрические модули общей мощностью 5,2 МВт

НИНБО (Китай), 30 ноября. /PRNewswire/. Солнечный энергоцентр Vayots Arev-1, расположенный в Вайоцдзорской области на юго-востоке Армении, подключен к электросети. Компания Risen Energy оснастила этот объект своими двусторонними модулями с двойным остеклением JAGER PLUS 144 mono PERC, имеющими суммарную установленную мощность постоянного тока 5,2 МВт. Разработчиком и EPC-подрядчиком этого проекта являлась компания Optimum Energy LLC — местный партнер и эксклюзивный дистрибьютор Risen Energy в данном регионе.

Солнечный энергоцентр Vayots Arev-1 является первым крупномасштабным объектом, подключенным к электросети в Армении. В последние годы для снижения зависимости от внешних поставщиков энергии правительство Армении, пользуясь преимуществами уникальных солнечных ресурсов страны и ее географического положения, выработало национальный стратегический курс, основанный на экологически чистых технологиях производства электроэнергии. Правительство также сформулировало план развития, разработало меры предоставления льгот и поддержки, а также активно стимулирует развитие возобновляемой энергетики. Правительство Армении успешно продолжило реализацию своей национальной стратегии, подключив к электросети вышеупомянутый солнечный энергоцентр.

Компания Risen Energy, являющаяся одним из мировых лидеров в области солнечной энергетики, продолжает внимательно изучать активно развивающийся мировой рынок солнечных батарей, поставляя на него свою высококачественную продукцию. Risen Energy неизменно ставит во главу угла проведение научных исследований и разработок, направленных на развитие таких базовых технологий как MBB, двусторонние модули, HJT и др.

Роль компании Risen Energy в подключении крупнейшего солнечного энергоцентра Армении к электросети не только обусловит увеличение доли экологически чистых источников энергии в данном регионе, но и повысит авторитет бренда на других зарубежных рынках. В перспективе компания Risen Energy продолжит поставлять эффективную продукцию и оказывать высококачественные специализированные услуги с учетом потребностей клиентов, что будет способствовать научно-техническому прогрессу и развитию отрасли.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Tina Feng (Тина Фен), +86-574-59953077