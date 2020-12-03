TAICCA и Golden Horse FPP Series представляют перспективные предложения для инвесторов

ТАЙБЭЙ, 3 декабря. /PRNewswire/. 19 ноября Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) организовало международный питчинг сериалов, отобранных на платформе Golden Horse Film Project (FPP), для местных и зарубежных потенциальных покупателей. В рамках первого сотрудничества между TAICCA и Golden Horse FPP Series на Тайване были отобраны 11 команд для представления своих идей на форуме Taiwan Creative Content Fest (TCCF), организованном агентством TAICCA в целях поиска возможностей для реализации международных проектов совместного производства.

На пресс-конференции 10 ноября агентство TAICCA объявило об инвестиционной программе "Last Stage" («Последний этап»). С учетом международных операций, связанных с производством и распространением продукции, на оригинальные работы в Тайване агентство TAICCA может выделить до 300 тыс. долл. США. Совместно с компанией Golden Horse FPP агентство TAICCA также пригласило зарубежных покупателей, включая PGA, CJ ENM, Netflix, MediaCorp и HBO Asia. Если съемочные группы достигнут договоренности с этими покупателями, то они смогут получить право на участие в инвестиционной программе TAICCA.

В своем вступительном слове президент TAICCA КФ ХЬЮ (CF HU) подчеркнула, что кинематографические и телевизионные платформы всегда стремились приобретать выдающиеся сериалы. Пригласив более 40 покупателей из многочисленных стран совместно с Golden Horse FPP, агентство TAICCA познакомит с оригинальными сериалами из Тайваня весь мир. Хотелось бы надеяться, что осуществляемая агентством TAICCA программа "Last Stage" поможет местным творческим группам найти зарубежных инвесторов.

В этом году к названию компании Golden Horse FPP впервые добавлено слово Series. Предварительный отбор прошли заявки, представленные такими выдающимися продюсерами и авторами как Вэй-Хао ЧЭН (Wei-Hao CHENG), Лайра ФУ (Lyra FU), Фиш ВАН (Fish WANG); обладатель премии Golden Bell Чунь-Ян ЛИНЬ (Chun-Yang LIN), Вэй-Лин ЧЭНЬ (Wei-Ling CHEN), Тьен-Ю ФУ (Tien-Yu FU), Луо-Йин У (Luo-Ying WU), Рэй ЦЗЯН (Ray JIANG), Йин-Тин ЦЭН (Ying-Ting TSENG), Цзи ЧЖАН (Jie ZHAN).

В ходе мероприятия г-жа ХЬЮ помогала представлять эти сериалы покупателям. Творческие группы, подавшие заявки, также представили свои истории в различных форматах. Помимо презентаций, некоторые группы представляли на рассмотрение бумажные модели, трейлеры и графические изображения. Пользуясь различными видео-, аудио- и текстовыми платформами, покупатели в режиме онлайн поднимали все типы вопросов, касающихся бюджетов, масштабов, стран совместного производства, графиков, жанров, сюжетных линий и персонажей. Они также вносили свои предложения относительно того, как доводить представленные материалы до совершенства.

После этого мероприятия некоторые творческие группы, подававшие заявки, говорили о волнении, которое ощущали в связи с тем, что увидели большее число покупателей из разных частей мира, нежели ожидалось. В отличие от переговоров с отдельными покупателями в ходе конференции Golden Horse FPP это была особая возможность предстать перед группой потенциальных инвесторов. «Я хочу поблагодарить TAICCA за эту возможность — теперь мы можем яснее понимать ожидания международных платформ, скорректировать свою работу и лучше подготовиться к участию в международных проектах совместного производства».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Faith Su (Файт Су), +886-2-2745-8186, faithsu@taicca.tw