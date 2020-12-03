Программа борьбы с нищетой выводит восемь уездов из состояния бедности

ПЕКИН, 3 декабря. /PRNewswire/. Компания China Petroleum & Chemical Corporation заявила о том, что Дунсянский автономный уезд в провинции Ганьсу выведен из состояния нищеты последним из восьми уездов, включенных в программу борьбы с нищетой и стимулирования брачных союзов с заданными ориентирами, реализуемую компанией Sinopec с целью искоренения бедности.

В число семи предыдущих уездов, включенных в осуществляемую компанией Sinopec программу оказания помощи нуждающимся и преодолевших нищету, входят уезды Фэнхуан и Луси в провинции Хунань, уезды Иншан и Юэси в провинции Аньхой, уезд Юпурга в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, уезд Бэнгён в Тибетском автономном районе и уезд Дзеког в провинции Цинхай.

Компания Sinopec разработала четкие планы борьбы с нищетой на основе характеристик и преимуществ соответствующих регионов.

В борьбе с нищетой за счет промышленного развития компания Sinopec адаптировалась к местным условиям и ресурсообеспеченности с целью формирования специализированных отраслей, включая стимулирование производства киноа в Дунсянском уезде, выпуск серии продукции на основе сушеных фруктов "Sunshine Bazaar" в Синьцзяне и проект "Easy Joy-Zhuoma Spring", обеспечивающий снабжение потребителей по всей стране природной питьевой водой из Тибета.

В борьбе с нищетой за счет стимулирования потребления компания Sinopec помогла вывести на национальный рынок продукты, предусмотренные программой борьбы с нищетой, через 27 тысяч круглосуточных магазинов при автозаправочных станциях и семь платформ интернет-торговли, также включенных в указанную программу. При этом вся система Sinopec участвует в реализации этой программы в инициативном порядке. За последние два года компания Sinopec обеспечила возможность реализации продуктов, участвующих в программе борьбы с нищетой, на сумму более 600 млн юаней (91,40 млн долл. США).

В отношении борьбы с нищетой за счет обеспечения занятости компания Sinopec провела специализированные ярмарки вакансий в малообеспеченных регионах под девизом «трудоустройство одного человека выводит из нищеты всю семью». В целях обеспечения регулярной подготовки сельскохозяйственных и других профессиональных кадров была создана образовательная платформа Sinopec Poverty Alleviation.

В плане стимулирования борьбы с нищетой посредством образования компания Sinopec построила 68 школ в регионах, включенных в программу борьбы с нищетой, закупила более 30 тысяч обучающих устройств и предоставила гранты на сумму свыше 20 млн юаней (3,1 млн долл. США). Для дальнейшей поддержки развития образования в бедных районах компания Sinopec также открыла классы Spring Bud и Resilient для нуждающихся учеников.

Что касается медицинского направления борьбы с нищетой, компания Sinopec на протяжении 16 лет осуществляет проект социального обеспечения под названием Sinopec Lifeline Express Health, который позволил привлечь внимание более чем к 46 тысячам страдающих катарактой в бедных регионах. Кроме того, компания внедрила медицинские ресурсы из клиники при Пекинском медицинском университете (Peking Union Medical College, PUMC) в бедные районы и оснастила их крайне необходимым медицинским оборудованием, продолжая при этом работу по улучшению медицинских условий на местах и разработку четких планов борьбы с нищетой.

В то же время компания Sinopec уделяет особое внимание повышению качества жизни людей путем реализации ряда проектов по обеспечению средств к существованию, включая транспорт, водоснабжение, освещение, трубопроводное оснащение, сохранение водных ресурсов и восстановление аварийных зданий, которые позволяют эффективно решать и устранять рабочие и жизненные проблемы, связанные с обеспечением питьевой водой, электроэнергией, транспортом и жильем в густонаселенных районах. Эти проекты способствовали экономическому развитию малообеспеченных районов и заложили основу для искоренения бедности.

«Компания Sinopec будет добросовестно выполнять свои корпоративные социальные обязательства и вести серьезную работу по всем аспектам, играющим фундаментальную роль в борьбе с нищетой. Мы продолжим оказывать помощь малообеспеченным уездам в рамках программы борьбы с нищетой и стимулирования брачных союзов с заданными ориентирами с сохранением имеющейся поддержки. Кроме того, компания Sinopec будет закреплять результаты, достигнутые большим трудом, и способствовать оживлению сельских районов, объединяя усилия с населением бедных регионов в целях обеспечения благополучного будущего», — заявил председатель правления компании Sinopec Чжан Ючжуо (Zhang Yuzhuo).

Компания Sinopec активно участвует в борьбе с нищетой с 1988 года, вложив более 2,4 млрд юаней (365,6 млн долл. США) в реализацию программ поддержки и содействия. На данный момент 67 дочерних предприятий Sinopec осуществляют проекты поддержки в 709 населенных пунктах, и в общей сложности 1945 ее сотрудников сражаются на передовом рубеже борьбы с нищетой.

Компания Sinopec добилась заметных результатов в непрерывной практической деятельности и освоении сложнокоординационных мер борьбы с нищетой, что привело к формированию модели сокращения масштабов нищеты Sinopec, которая способствует развитию отрасли за счет потребления, стимулирует занятость в отрасли и мотивирует производственные силы в малообеспеченных районах.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Yang Ziya (Ян Зия), +86 10 5960 8600, sinopecgroup@brunswichgroup.com