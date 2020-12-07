Компания CBMM организовала мероприятие, посвященное "зеленому" водороду

САН-ПАУЛУ, 7 декабря. /PRNewswire/. В поисках решений, способствующих сокращению выбросов CO2, правительства и ученые по всему миру приветствуют шаги, направленные на внедрение более экологически чистых и эффективных технологий. В связи с этим водород стал одним из ключевых элементов декарбонизации экономики.

В ходе вебинара Charles Hatchett Award 2020 — виртуального мероприятия, которое пройдет 7 декабря в 14:00 (CET), ученые из ряда известных университетов и отраслевые специалисты обсудят вопрос о том, как технологии производства водорода и их использование в топливных элементах могут совершить революцию в энергетическом и транспортном секторах.

С основным докладом выступит профессор материаловедения Кембриджского университета Маниш Чховолла (Manish Chhowolla), обладатель премии Чарльза Хэтчетта (Charles Hatchett Award) за 2020 год — ежегодной награды, утвержденной британским Институтом материалов, минералов и горного дела (IOM3).

"Новые решения в процессе перехода к альтернативным источникам энергии тесно связаны с нашей программой технологического развития и стратегией роста. Водород становится экологически рациональным решением сложных проблем нашего общества, приводя к циклу, полностью исключающему углеродные выбросы", — рассказал руководитель энергетической программы компании CBMM Рожерио Пасторе (Rogerio Pastore).

Предполагается, что в вебинаре, организуемом компанией CBMM — мировым лидером в разработке продукции на основе ниобия, также примут участие глава компании Mission Hydrogen Сильке Франк (Silke Frank), вице-президент компании CBMM Рикардо Лима (Ricardo Lima), старший специалист CBMM по освоению рынков Робсон Монтейро (Robson Monteiro), профессор Центра разработки наноматериалов для топливных элементов при Университете Яманаси Кацуёси Какинума (Katsuyoshi Kakinuma), президент и технический директор компании Pajarito Powder Барр Зулеви (Barr Zulevi) и главный технолог компании Ballard Power Systems Шанна Найтс (Shanna Knights).

Ознакомьтесь с графиком мероприятия и зарегистрируйтесь для участия в бесплатном вебинаре на странице по адресу: https://niobium.tech/CharlesHatchettAwardWebinar2020

Информация о компании CBMM

Компания CBMM — один из мировых лидеров в сфере производства и реализации продукции на основе ниобия — имеет более 400 клиентов в 40 странах. Эта компания, имеющая штаб-квартиру в Бразилии, а также представительства и дочерние структуры в Китае, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и США, поставляет самые современные продукты и технологии для инфраструктурного, транспортного, аэрокосмического и энергетического секторов. В 2019 году CBMM инвестировала средства в компанию 2DM, специализирующуюся на разработке изделий с использованием графена.

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