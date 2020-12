Infortrend вновь получает награду Storage Awards

ТАЙБЭЙ, 22 декабря. /PRNewswire/. Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), ведущий разработчик и производитель корпоративных решений для хранения данных, второй год подряд получает престижные награды британского журнала Storage Magazine. Обойдя других лидеров рынка, Infotrend выиграла в категориях "Выбор редакции — компания" (Editor's Choice - Company) и "Облачный продукт года" (Cloud Product of the Year), представив хранилище EonStor GS Gen2.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки церемония вручения премии Storage Awards прошла в виртуальном режиме, ее "гостями" стали поставщики, торговые посредники и дистрибьюторы. Награду присуждают по результатам голосования более 20 тысяч читателей Storage Magazine и посетителей веб-сайта. "В этом году награда в категории "Выбор редакции" присуждается компании, чьи достижения многократно освещались в нашем журнале в 2020 г., включая сообщения о появлении новых продуктов, а также динамику роста самой компании Infortrend… Чтобы не быть голословным, делая комплименты этому производителю, — победителем в категории "Облачный продукт года" стало хранилище EonStor GS Gen2 от Infortrend", — заявил Дэвид Тейлор (David Taylor), редактор журнала Storage.

EonStor GS Gen2 — это высокодоступное гибридное облачное решение, предназначенное исключительно для корпоративных клиентов. В него входят сервисы SAN и NAS, а также Cloud Gateway для подключения внутрикорпоративного хранилища данных к различным облачным хранилищам. Предусмотрена синхронизация файлов и данных на уровне блоков между хранилищем GS и облаком с возможностью настройки предпочитаемых интервалов синхронизации. При удаленной работе доступ предоставляется через протоколы общего доступа для совместной работы с файлами и приложениями.

"С радостью объявляем о том, что в этом году мы вновь получили две награды Storage Magazine! Для нас большая честь получить столь престижное признание наших усилий, и обе премии ("Выбор редакции — Компания" и "Облачный продукт года") лишний раз говорят о том, что мы двигаемся в правильном направлении, развивая EonStor GS в качестве комплексного гибридного облачного решения для корпоративных клиентов", — отметил старший директор по товарному планированию Фрэнк Ли (Frank Lee).

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и изготовлением систем хранения производственных данных с 1993 года. Благодаря особому вниманию, которое компания уделяет разработке, тестированию и изготовлению оборудования своими собственными силами, система хранения Infortrend обеспечивает производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, удобные для пользователей средства обработки и передачи данных, персональную послепродажную поддержку и высочайшую потребительскую ценность. Более подробная информация представлена на сайте www.infortrend.com

