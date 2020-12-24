"Русский Силуэт" представил ежегодный арт-календарь со звездами

Москва, 24 декабря. Благотворительный фонд "Русский Силуэт" под руководством Татьяны Михалковой и Александра Митрошенкова выпустил фирменный фотокалендарь на 2021 год. За двадцать с лишним лет проект успел стать настоящей энциклопедией модного искусства.

На страницах издания известные актрисы, популярные медиаперсоны, именитые дизайнеры и фотографы демонстрируют соответствующий текущему моменту взгляд на моду, красоту и творчество. Сегодня, когда из-за пандемии коронавируса приостановлена работа театров, кинотеатров, концертных залов, выход арт-календаря "Русский Силуэт" стал уникальным культурным событием для всей светской столицы.

Задумку очередного выпуска воплощали звезды кино и шоубизнеса: Алсу, Надежда Михалкова, Настасья Самбурская, Катерина Шпица, Елена Север, Мирослава Карпович, Виктория Полторак, Глафира Глазунова, Виктория Маслова, Анна Чурина, Елизавета Кононова, Инна Маликова, Ксения Гусева. За фотокамерой — легенда fashion фотографии Александр Мультиков. В проработке образов участвовали такие знаменитые дизайнеры как Валентин Юдашкин, Татьяна Парфенова, Юлия Янина, Анастасия Задорина и многие другие.

Каждый из образов рассказывает определенную историю. Историю о Москве. Героини — на фоне городских пейзажей, архитектурных шедевров, ультрасовременных зданий. Всем известная гостиница "Украина", гастроквартал "Депо Лесная", торговый молл "Европейский"… Страницы фотоальбома — манифест красоте столицы, которая зачастую ускользает от нас в повседневной суете. Как отмечает меценат, председатель совета директоров Группы компаний "Киевская площадь", Год Нисанов, одна из его главных задач - объединить современные технологические решения и сохранить архитектурный стиль столицы.

"Издание "Русский Силуэт" — бестселлер в мире модной индустрии. Главной целью проекта, как и всего Благотворительного фонда, остается поддержка и продвижение молодых российских дизайнеров, стремление помочь им проявить талант и стать достойными представлять Россию на мировом рынке", — подчеркнула Татьяна Михалкова.