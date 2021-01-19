Amazfit GTR 2e и Amazfit GTS 2e удостоены высоких оценок в СМИ на выставке CES 2021

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 января. /PRNewswire/. Amazfit, один из ведущих мировых брендов на рынке носимых смарт-устройств, представил целый ряд инновационных продуктов в различных категориях на выставке бытовой электроники (CES) 2021 года, проводившейся полностью в цифровом формате.

В число интересных новинок Amazfit, представленных на выставке, вошли самые последние модели семейства Amazfit GTS 2 и GTR 2, а именно ультрамодные смарт-часы Amazfit GTR 2e и GTS 2e.

Обе эти модели умных часов наиболее часто упоминались в обзорах СМИ и других влиятельных источников информации после окончания CES 2021, удостоившись высоких оценок со стороны широкого круга обозревателей технических и специализированных изданий за их впечатляющую длительность работы без подзарядки, широкий функционал контроля параметров физической формы и самочувствия (включая контроль качества сна), 90 спортивных режимов и великолепные экраны, выполненные по технологии AMOLED и постоянно поддерживающие рабочий режим.

Кроме того, модели Amazfit GTR 2e и GTS 2e появились в многочисленных списках «лучших экспонатов CES 2021», составленных авторитетными комментаторами, включая:

Digital Trends: лучшие носимые устройства на CES 2021

TechRadar: лучшие носимые устройства на CES 2021

Wareable: лучшие носимые устройства на CES 2021: наши фавориты выставки

Women's Health: Лучшая новая технология на Выставке бытовой электроники 2021

Android Authority: лучшие носимые устройства, представленные на CES 2021

Gadgets & Wearables: лучшая технология производства носимых устройств/фитнес-трекеров на CES 2021

Wearable Technologies: лучшие носимые устройства на CES 2021

UNOCERO: CES 2021: лучшие устройства для контроля самочувствия и борьбы с коронавирусом

Выполняя обещание Amazfit («стремление к стилю с заботой о здоровье»), часы GTR 2e и GTS 2e обеспечивают существенно большую по сравнению с обычной длительность работы без подзарядки аккумулятора — до 24 и 14 дней соответственно.

Amazfit GTR 2e и GTS 2e вместе Amazfit GTS 2 mini становятся новейшими представителями семейства Amazfit GTS 2 и GTR 2, возглавляемого моделями Amazfit GTR 2 и GTS 2.

Позднее Amazfit также выпустит модель GTR 2 LTE с возможностью подключения к сетям 4G.

В Северной Америке модели Amazfit GTR 2e и Amazfit GTS 2e продаются на официальном сайте Amazfit и в интернет-магазине Amazon. Стоимость обеих моделей составляет 139,99 долл. США.

В Великобритании модели Amazfit GTR 2e и Amazfit GTS 2e продаются в сети Argos по цене 119 фунтов стерлингов, а позднее (конкретная дата пока неизвестна) будут доступны как на официальном сайте Amazfit, так и в интернет-магазине Amazon.

Для пользователей на других рынках более подробная информация о наличии продукции и ценах на нее представлена на официальном сайте Amazfit.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Yunya Liu (Юнья Лю), +86-15999658480