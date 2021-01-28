Stonebranch объявляет о рекордных показателях деятельности за 2020 год

АЛЬФАРЕТТА (шт. Джорджия), 28 января. /PRNewswire/. В 2020 году компания Stonebranch, один из ведущих поставщиков комплексных решений для оркестровки и автоматизации сервисов, объявила о рекордно высоких темпах роста и доходах благодаря значительному увеличению числа новых корпоративных клиентов, существенным технологическим обновлениям и расширению географии своей деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2020 году компания Stonebranch привлекла рекордное число новых корпоративных клиентов, что способствовало росту ее выручки до максимального уровня с момента ее основания в 1999 году. Другим фактором роста показателей компании стала новая и расширенная интеграция со сторонними инструментами и постоянное усовершенствование оркестровки процессов разработки и эксплуатации. Кроме того, в январе 2020 года компания Stonebranch открыла новый Азиатско-Тихоокеанский региональный хаб в Куала-Лумпуре (Малайзия), что позволило ей извлечь выгоду из быстрорастущего спроса на программные средства для оркестровки и автоматизации сервисов в регионе, включая автоматизацию выполнения задач.

"Stonebranch достигла значительных успехов в 2020 году, начиная с рекордной выручки, — сообщил глава компании Джузеппе Дамиани (Giuseppe Damiani). — Мы добились таких результатов, продолжая укреплять партнерские отношения с имеющимися клиентами и поддерживая уровень их сохранения свыше 99%. Кроме того, мы приобрели рекордное число новых корпоративных клиентов. Выдающиеся результаты Stonebranch свидетельствует не только о профессионализме и целеустремленности нашей команды, но и о высокой оценке разработанной ею платформы оркестровки и автоматизации сервисов Universal Automation Center".

Платформа Universal Automation Center (UAC) позволяет предприятиям координировать выполнение автоматизированных заданий и процессов в режиме реального времени в рамках все более усложняющихся гибридных ИТ-сред, облачных инфраструктур и каналов передачи больших данных. В 2020 году платформа UAC, завоевавшая признание у ведущих аналитических агентств, включая Gartner и EMA, получила статус "высокоэффективной организации" (High Performer) по результатам опроса конечных пользователей на площадке G2 tech.

Г-н Дамиани также заявил: "На протяжении более 20 лет компания Stonebranch является надежным поставщиком средств автоматизации ИТ-систем для множества отраслей. По мере того как предприятия наращивают объемы своих цифровых продуктов и услуг, специалисты инфраструктурно-эксплуатационных подразделений переосмысливают то, что когда-то являлось разобщенным и конъюнктурным подходом к автоматизации. Сотрудники компании Stonebranch тесно взаимодействуют с нашими клиентами, помогая им устранить эту разобщенность процессов автоматизации и достичь своих целей в области цифровой трансформации".

Stonebranch продолжает из года в год существенно совершенствовать платформу Universal Automation Center, чтобы помочь предприятиям устранить расхождения между локальными и облачными средами и предлагать более персонализированные решения клиентам в рамках своих инициатив в сфере облачных вычислений, обработки больших данных и системной инженерии.

К числу усовершенствований платформы Universal Automation Center относятся новые и модернизированные средства интеграции с использованием сторонних инструментов, содействующих оркестровке гибридных ИТ-сред, включая интеграцию с поставщиками облачных сервисов; средства администрирования ИТ-сервисов; средства, используемые по всему конвейеру больших данных; широко используемые средства внутриорганизационного взаимодействия; а также контейнеры и средства автоматизации контейнеров.

Кроме того, компания Stonebranch сосредоточила свое внимание на объединении разработчиков с эксплуатационными ИТ-подразделениями для удовлетворения растущего спроса со стороны предприятий, внедривших методологию интеграции процессов разработки и эксплуатации (DevOps). Усовершенствования платформы UAC включают в себя представление инфраструктуры и заданий как кодов и оркестровку инструментов автоматизации, используемых в пакете инструментальных средств DevOps.

"Мы возлагаем большие надежды на то, что в 2021 году компания Stonebranch вновь продемонстрирует высокие результаты. В первую очередь, ожидается появление новой версии платформы Universal Automation Center — 7.0. Платформа UAC 7, разработанная в тесном взаимодействии с нашими клиентами, призвана помочь корпоративным клиентам достигнуть абсолютно нового уровня оркестровки и автоматизации сервисов", — сказал в заключение г-н Дамиани.

Информация о компании Stonebranch

Компания Stonebranch занимается разработкой комплексных решений для оркестровки и автоматизации ИТ-процессов, а также для преобразования функциональности корпоративных ИТ-сред из простой автоматизации ИТ-задач в автоматизацию высокотехнологичных бизнес-сервисов, осуществляемых в режиме реального времени. Независимо от степени автоматизации платформа Stonebranch проста, современна и безопасна. С помощью универсальной платформы автоматизации Stonebranch предприятия могут беспрепятственно координировать рабочие процессы и данные по всем технологическим экосистемам и изолированным подразделениям. Контактные лица и подразделения службы поддержки компании Stonebranch, штаб-квартира которой находится в Атланте (шт. Джорджия), ведут деятельность по всей Америке, Европе и Азии, обслуживая крупнейшие в мире финансовые, производственные, медицинские, туристические, транспортные, энергетические и технологические организации.

Контакты для прессы:

Scott Davis (Скотт Дэвис)

scott.davis@stonebranch.com

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