Открыта предварительная регистрация на мобильную ролевую игру Blade & Soul Revolution

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 28 января. /PRNewswire/. После успеха на крупнейших рынках, включая Корею и другие азиатские страны, компания Netmarble официально начала предварительную регистрацию на свою новейшую ролевую игру с открытым миром Blade & Soul Revolution в магазинах приложений App Store и Google Play для всех игроков перед ее предстоящей мировой премьерой.

Начиная с сегодняшнего дня игроки, предварительно зарегистрировавшиеся для загрузки игры при ее запуске, будут получать 1000 черных кристаллов (игровая валюта в Blade & Soul Revolution) и одного премиального питомца: Lumi для пользователей Android и Sparkie для пользователей iPhone. При запуске игроки со всего мира могут рассчитывать на пять начальных профессий , включая Призывателя, и оптимизированную механику из азиатской версии игры, облегчающую казуальный геймплей.

На сайте предварительной регистрации также представлена подробная информация об истории игры, профессиях и внутриигровом контенте, включая рейды, подземелья, PvP и войны фракций . Все новые видеоролики, демонстрирующие историю, рейды, арены и войны фракций в Blade & Soul Revolution, также выложены на официальном YouTube-канале для удовлетворения любопытства игроков.

Blade & Soul Revolution — мобильная ролевая игра с открытым миром, которая трансформирует захватывающие синематичные истории мести, основанные на онлайн-игре Blade & Soul для ПК. Эта игра остается верной принципам своей компьютерной предшественницы, предлагая высокий уровень полноценной 3D-графики и крупномасштабный контент, модернизированный для безупречной работы на мобильных устройствах. Она демонстрирует мир восточного фэнтези с изумительной полноценной 3D-графикой, поддерживаемой платформой Unreal Engine 4, обеспечивая возможности участия в грандиозных битвах фракций в режиме реального времени и накопления несравненного практического опыта.

Предварительная регистрация на загрузку игры Blade & Soul Revolution будет доступна в магазинах приложений Google Play (в 138 странах) и App Store (в 143 странах). Она будет запущена в 2021 году в режиме бесплатной цифровой загрузки (с покупками внутри приложений) на обеих платформах. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт и следите за новостями Blade & Soul Revolution в Facebook, Instagram и на YouTube.

Информация о компании Netmarble Corporation

Компания Netmarble Corporation, основанная в 2000 году в Корее, является одним из ведущих разработчиков и издателей, расширяющих границы распространения мобильных игр, включая Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution и MARVEL Future Fight. Netmarble, являющаяся держателем контрольного пакета акций компании Kabam и одним из крупнейших акционеров компаний Jam City и Big Hit Entertainment, стремится к созданию развлекательного контента для аудиторий по всему миру, предлагая их вниманию различные мобильные игры на основе своих перспективных франшиз и сотрудничества с владельцами объектов интеллектуальной собственности по всему миру. Более подробная информация представлена на сайте по адресу: http://company.netmarble.com

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Yonsol Chung (Йонсол Чун), yonsol@netmarble.com, 82-10-8857-8946