SKEMA представила свои первые достижения в области применения искусственного интеллекта

ПАРИЖ, 2 февраля. /PRNewswire/. Спустя год после начала реализации своего стратегического плана на 2020-2025 годы компания SKEMA с радостью объявляет о некоторых достижениях, особенно в области искусственного интеллекта:

Благодаря инициативе института SKEMA AI Institute искусственный интеллект (ИИ) станет частью всех образовательных программ и будет применяться во всех кампусах.

SKEMA остается на передовой развития отрасли с 2019 года, когда был открыт научно-исследовательский центр искусственного интеллекта в Монреале, а сейчас продолжает набирать силу благодаря созданию института искусственного интеллекта SKEMA AI Institute — глобальной системы, объединяющей около 20 профессоров и экспертов по искусственному интеллекту и реализующей стратегию школы в области применения искусственного интеллекта, — от научных исследований до конкретных применений во всех образовательных программах — с опорой на территории и экосистемы ее различных кампусов во Франции и за рубежом.

В связи с этим следует отметить историческое сотрудничество школы с UCA (Университетом Лазурного Берега [University Côte d'Azur]) и, в частности, с Междисциплинарным институтом искусственного интеллекта Лазурного Берега (3IA Côte d'Azur).

Элис Гийон (Alice Guilhon), декан бизнес-школы SKEMA, сообщает: «Было крайне важно внедрить ИИ во все учебные программы SKEMA. Внедрение ИИ представляет собой один из столпов нашей стратегии SKY25: это то, что мы называем гибридизацией. Эта гибридизация считается одним из рычагов нашего стремления стать "авангардной" школой, предлагающей гибридизацию 100% своих программ: искусственный интеллект на службе делового мира».

В числе достижений в области искусственного интеллекта можно отметить следующие:

Создание «факультета искусственного интеллекта» SKEMA, в состав которого входят более 20 профессоров и исследователей, разделенных на 4 междисциплинарные области: основы искусственного интеллекта; ИИ, экономика и финансы; ИИ, маркетинг и управление; ИИ, операционная деятельность, цепочка поставок и информационные технологии.

Интеграция специализации «ИИ» в глобальную программу «Бакалавр бизнес-администрирования» (Bachelor of Business Administration, BBA).

Осенью 2021 года начнется реализация новой специализированной магистерской® программы «ИИ для менеджеров проектов», в настоящее время находящейся на утверждении организации "Conférence des Grandes Ecoles".

Асма Ханафи (Asma Hanafi), студент магистерской программы по менеджменту (Grande Ecole Programme), который выбрал курс «ИИ для менеджеров», говорит: «Ценность такой программы обучения искусственному интеллекту заключается прежде всего в ее техническом характере. Когда студенты бизнес-школы обладают навыками машинного обучения и программирования, это делает их более привлекательными кандидатами в глазах работадателей, предлагающих стажировки. Я почувствовал это преимущество во время собеседований, потому что оно вызвало любопытство у нескольких специалистов по подбору персонала. В настоящее время искусственный интеллект — неотъемлемая часть всех секторов деятельности. Он способствует исследованиям, инновациям и принятию решений, будь то маркетинг, человеческие ресурсы, финансы и т. д. Управление данными и их анализ представляют собой проблемы, с которыми сталкиваются все компании. Поэтому необходимо, чтобы руководитель завтрашнего дня обладал такими умениями».

На сегодняшний день более 70% образовательных программ SKEMA включают в себя некоторые элементы познаний в отношении искусственного интеллекта. Как следствие появления SKEMA AI Institute и его новых образовательных программ, школа предсказывает, что в конечном итоге станет единой структурой под названием SKEMA AI school for Business.

Более подробная информация об этих инициативах представлена в брошюре SKEMA AI For Business.

Контакты для прессы: Christine Cassabois (Кристин Кассабуа), Christine.cassabois@skema.edu

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