Panchshil Realty представила концепцию Small-Office Home-Office (SOHO) в Пуне

ПУНА (Индия), 15 февраля. /PRNewswire/. Сегодня компания Panchshil Realty объявила о запуске первого в своей истории проекта в рамках концепции Small-Office Home-Office (малый офис — домашний офис) под брендом SOHO в восточном ИТ–коридоре Пуны поблизости от Всемирного торгового центра и свободной экономической зоны EON PUNE. Проект SOHO зарегистрирован в Управлении по регулированию сектора недвижимости (RERA) (MahaRERA, регистрационный номер P52100017890).

Small-Office Home-Office — это популярная глобальная концепция по созданию многофункциональных объектов недвижимости, сочетающих в себе жилые и коммерческие помещения и включающих зоны торговли и общепита.

Особенности SOHO

Soho Studio s — двухуровневые помещения с рабочей и жилой зонами

s — двухуровневые помещения с рабочей и жилой зонами Soho Works — офисные помещения с малой площадью

— офисные помещения с малой площадью Soho Street — магазины и рестораны

Комментируя запуск концепции SOHO в Пуне, директор компании Panchshil Realty Сагар Чордия (Sagar Chordia) заявил: "SOHO — это новаторская инициатива, предусматривающая создание многофункциональных пространств и подразумевающая переосмысление идеи пространства в целом. Этот проект встретили очень тепло. Многие профессионалы, например врачи, бухгалтеры, архитекторы, владельцы малых предприятий и другие предприниматели, легко приняли эту концепцию".

Совместное размещение жилых и коммерческих помещений обуславливает более экологичный и рациональный образ жизни, позволяя людям работать и отдыхать продуктивнее.

Стоимость помещений SOHO Studios начинается с 17,2 млн индийских рупий. Для получения более подробной информации о продажах объектов недвижимости SOHO свяжитесь с нами по телефону +91-8970007700 или по электронной почте sales@panchshil.com

Кроме того, для регистрации вашего запроса на информацию о SOHO перейдите по этой ссылке.

Преимущество SOHO

Объекты SOHO находятся в непосредственной близости от Харади, огромного делового центра площадью свыше 900 тыс. кв. м, более 740 тыс. из которых построила компания Panchshil.

Помимо этого, в Харади ведется стройка более 1,300 тыс. кв. м коммерческих помещений, свыше 740 тыс. из них строит Panchshil.

Ожидается, что в ближайшие 3-5 лет общая площадь коммерческих помещений в Харади вырстет с имеющихся 900 тыс. кв. м с лишним до 2,200 тыс. кв. м,

а общая численность рабочей силы увеличится с нынешних 100 000 до 350 000 человек.

Харади

Компания Panchshil широко представлена в Харади, расположенном вдоль восточного коридора Пуны. Харади уже превратился в полноценный ИТ-хаб и оживленный деловой район, став домом для множества ИТ-компаний.

В этом центре компания Panchshil Realty предлагает помещения площадью более 600 тыс. кв. м в двух особых экономических зонах — в зонах свободной торговли EON-1 и EON-2. (1,2 км / 4-6 минут езды от объектов SOHO)

Кроме того, многие международные компании располагаются в помещениях Всемирного торгового центра, предоставленных компанией Panchshil. Площадь коммерческой недвижимости компании в этом центре составляет более 167 тыс. кв. м. (2,7 км / 8 минут езды от объектов SOHO)

В кампусах компании Panchshil Realty размещаются такие ведущие глобальные корпорации, как Allianz, Citibank, Cognizant, Concentrix, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, MasterCard, Michelin, T-Systems, UBS, VMWare, Vodafone и многие другие.

Харади располагается всего в 10 км от аэропорта Пуны и по соседству с такими объектами как Magarpatta, Hadapsar, Kalyani Nagar и Koregaon Park.

Социальная инфраструктура Харади включает больницы, школы, торговые центры и другие объекты.

Комплекс Cityhub, расположенный на территории Всемирного торгового центра, является следующим по размеру общественным центром Пуны с множеством кафе, ресторанов и баров, предлагая возможности для отдыха как во время работы, так и после ее завершения.

Деятельность компании Panchshill: основные факты

Общая площадь уже построенной недвижимости компании Panchshill Realty составляет более 2 млн кв. м, а еще более 1,8 млн кв. м находятся в процессе застройки.

К трем основным направлениям деятельности компании Panchshill Realty относятся жилые здания, коммерческая недвижимость и гостиничные объекты.

Коммерческая недвижимость включает в себя объекты розничной торговли и общественного питания, которые в свою очередь включают офисные помещения под конкретных клиентов, особые экономические зоны, ИТ-парки, единые рабочие пространства, торговые центры и многоцелевые строительные объекты.

В составе гостиничных объектов компании Panchshil построено 1 200 номеров для ведущих гостиничных брендов, включая The Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Suites, Courtyard By Marriott, Oakwood и Double Tree By Hilton.

Значительная доля офисных объектов компании Panchshill Realty принадлежит фонду прямых инвестиций в недвижимость Blackstone, финансируемому и управляемому компанией Blackstone Group LP.

Информация о компании Panchshill Realty

Компания Panchshil Realty, основанная в 2002 году, является одним из лучших в Индии брендов в сфере элитной недвижимости. Деятельность этой группы компаний, известной своими лидерскими качествами и превосходными объектами недвижимости, сосредоточена на плановой застройке, создании ценных активов и формировании образа жизни с помощью дизайна и архитектуры. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.panchshil.com.

Отказ от ответственности:

Это сообщение носит исключительно концептуальный характер. Изображения и фотографии представлены только в целях наглядности. Вертикальные разрезы и визуализирующие элементы являются ориентировочными и могут быть изменены. Площади, цены, высоты и технические характеристики, указанные в Договоре купли-продажи между вами и компанией Panchshil Infrastructure Holdings Pvt. Ltd., являются окончательными и имеют обязательную силу. Бронирование осуществляется при условии подтверждения и принятия положений и условий. Проект SOHO зарегистрирован в MahaRERA (регистрационный номер P52100017890). Более подробная информация представлена на веб-сайте https://maharera.mahaonline.gov.in/ в разделе "Зарегистрированные проекты".

Для получения более подробной информации об ограничении ответственности в отношении SOHO перейдите по этой ссылке.

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Контакты для прессы: Prakash Mirpuri (Пракаш Мирпури), исполнительный вице-президент по коммуникациям и маркетингу компании Panchshil Realty, гор. тел. +91-20-6647 3200, эл. почта: media@panchshil.com