Новый прямой инвестор обеспечит реализацию стратегии развития Hawksford

СЕНТ- ХЕЛИЕР (Джерси), 1 марта. /PRNewswire/. Компания STAR Capital Partnership LLP (далее "STAR"), являющаяся одним из ведущих европейских управляющих фондами, предоставит инвестиционный капитал для стимулирования ускоренного развития бизнеса компании Hawksford. Неотъемлемой частью стратегии развития STAR и Hawksford станут слияния и поглощения, особенно в тех случаях, когда расширение географии присутствия будет способствовать улучшению предлагаемого компанией ассортимента высококачественных и клиентоориентированных услуг.

Глава Hawksford Group Мишель ван Ливэн (Michel van Leeuwen) заявил следующее:

"Эта сделка является важным признаком доверия к стратегии компании Hawksford, а также ее руководству, коллективу и амбициозным целям. Несмотря на глобальные проблемы, характеризующие 2020-2021 годы, компания STAR увидела в Hawksford привлекательную инвестиционную возможность благодаря нашему устойчивому и долгосрочному партнерству в обслуживании клиентов, солидных прибылей от ведения деятельности и потенциалу глобального роста. Поскольку несколько объектов для приобретения уже намечено, партнерство с компанией STAR представляет собой впечатляющее качественное изменение в процессе успешного развития Hawksford, и мы надеемся, что это партнерское взаимодействие будет способствовать этому развитию".

STAR Capital — частная инвестиционная компания, специализирующаяся на развитии обеспеченных активами стратегических предприятий в Западной Европе.

Управляющий партнер компании STAR Юнити Бхалла (Uniti Bhalla) заявила следующее:

"Мы рады сотрудничеству с руководством Hawksford в связи с тем, что они продолжают развивать свою платформу и искать новые возможности для роста. Мы убеждены в том, что Hawksford удачно вписывается в инвестиционную стратегию STAR, поскольку имеет утвердившиеся операционные подразделения в ключевых точках мира, устойчивую и проверенную временем клиентскую базу и платформу, идеально подходящую для поддержания роста с повышением стоимости".

Сделка была заключена руководством с компанией STAR Capital и одним из крупнейших инвесторов Dunedin, который сохранит за собой миноритарный пакет акций компании. Сделка завершилась 25 февраля после одобрения контролирующими органами в каждой из соответствующих юрисдикций, где осуществляет свою деятельность компания Hawksford. Кроме того, Hawksford будет пользоваться поддержкой со стороны Crescent Capital Group LP в рамках ее европейской стратегии специального кредитования финансовых организаций.

фото — https://mma.prnewswire.com/media/1444852/Hawksford_Michel_van_Leeuwen.jpg

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