XCMG направляет 400 флагманских продуктов странам-участницам «Одного пояса и одного пути»

СЮЙЧЖОУ (Китай), 2 марта. /PRNewswire/.18 февраля ведущий производитель строительной техники XCMG (000425.SZ) отправил из Китая по морю свыше 400 строительных машин, которые в ближайшее время прибудут в страны, участвующие в реализации инициативы «Один пояс и один путь» (BRI), включая государства Юго-Восточной Азии и Россию.

Эта экспортная партия, укомплектованная продукцией различных категорий, включая экскаваторы, погрузчики, грейдеры и краны, будет перемещаться по Морскому шелковому пути в целях оказания помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и содействия восстановлению экономики этих стран.

Начиная с 2013 года XCMG непрерывно добивается успехов на рынках стран-участниц BRI, предоставляя продукцию и техническую поддержку мирового класса своим клиентам по всему миру.

«В последние годы XCMG активно поддерживает наших зарубежных партнеров в ускорении их инфраструктурного строительства. Мы адаптировали различные решения к разнообразным условиям работы в каждом регионе, в то же время непрерывно совершенствуя свое послепродажное обслуживание на местах за счет создания профессиональных сервисных команд для обеспечения бесперебойной и надежной работы оборудования», — сообщил вице-президент XCMG и руководитель компании XCMG Import and Export Ltd. Лю Цзяньсэнь (Liu Jiansen).

Вместе с этим, в феврале компания XCMG поставила в Россию 48 автомобильных подъемных кранов, выделяющихся на мировом рынке своим высочайшим качеством и надежной работой. В 2020 году объем продаж автомобильных подъемных кранов марки XCMG увеличился на 68%.

Три модели — SQS157ARU, SQ175ARU и SQS200ARU — известны своей высокой хладостойкостью, сверхдлинным вылетом стрелы и сверхвысокой грузоподъемностью. Кроме того, их дополнительное оснащение автоматической бурильной трубой телескопического типа и подвесной корзиной обеспечивает многофункциональность.

Для адаптации к сложным условиям строительства на местах все краны оснащаются электрооборудованием, устойчивым к воздействию низких температур, и стальными проволочными тросами. Компания XCMG также устранила технические трудности, связанные с последовательным расширением и сжатием многоцилиндровых систем, обеспечив устойчивый и эффективный цикл горизонтального расширения-сжатия. В то же время разработанная самой компанией технология телескопического управления несущим подъемным механизмом эффективно предотвращает поломку крана в результате перегрузок и превышения предельных дистанций.

«Главной целью трехэтапной международной стратегии компании XCMG, ориентированной на высококачественное развитие, является предоставление нашим клиентам "передовых и долговечных" продуктов и услуг», — заявил г-н Лю.

Информация о компании XCMG

XCMG — транснациональная компания-производитель тяжелого машинного оборудования с 78-летней историей. В настоящее время она занимает четвертое место в мировой индустрии строительной техники. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 187 стран и регионов по всему миру.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.xcmg.com.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Wang Lin (Ван Линь), +86-516-87565404, xcmg_media@163.com