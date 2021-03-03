ZTE в тройке лидеров по числу заявленных основополагающих патентов для стандарта 5G

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 3 марта. /PRNewswire/. Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, вошла в мировую тройку лучших как один из устойчивых лидеров по числу заявленных в ETSI основополагающих патентов (SEP) для стандарта 5G согласно последнему докладу "Кто лидирует в патентной гонке стандартов 5G?" («Who is leading the 5G patent race?»), опубликованному 16 февраля компанией IPlytics, специализирующейся на исследовании рыночной конъюнктуры в целях анализа технологических трендов, тенденций рынка и конкурентоспособности компаний.

На фоне того, как все большее число компаний объявляет о своем владении основополагающими патентами (SEP) на стандарты 5G, очень важно следить за числом заявок, подаваемых патентными лидерами в сфере связи. Согласно вышеупомянутому докладу, в ходе следующей промышленной революции будет наблюдаться рост взаимопроникновения технологий по мере их постепенного интегрирования в продукцию, и мир станет свидетелем повышения значимости технологий 5G в других отраслях, где функционирование умных заводов, умных домов, умной измерительной аппаратуры и даже умной медицинской техники будет существенно зависеть от качества взаимодействия через сети 5G.

Компания ZTE, одним из стратегических направлений развития которой является интеллектуальная собственность, создала комплексную систему управления объектами интеллектуальной собственности и разработала патентную политику в соответствии со своими характерными особенностями. Подразделение компании, отвечающее за управление интеллектуальной собственностью, охватывает несколько основных направлений деятельности, включая хранение и эксплуатацию объектов интеллектуальной собственности и контроль рисков. Опираясь на свою высококачественную патентную схему для внедрения передовых технологий, компания стремится к достижению устойчивых инновационных и конкурентных преимуществ на внутреннем и внешних рынках, а также к обеспечению своих клиентов новейшей продукцией и высочайшему уровню их обслуживания.

С момента подачи своей первой заявки на зарубежный патент компания ZTE внедрила патенты более чем в 55 странах и регионах за последние 20 лет. К концу 2020 года компания подала более 80 тыс. заявок на патенты в различных странах и имеет около 36 тыс. действующих патентов по всему миру, включая 4270 патентных заявок и свыше 1800 выданных патентов на чипсеты.

Кроме того, ZTE является одним из крупнейших участников и инвесторов технологических исследований и разработок стандартов на мировой арене 5G, а также имеет двух сопредседателей в 3GPP. Компания добилась существенного укрепления своих позиций в руководстве 3GPP — важнейшей в мире организации в области коммуникационных стандартов, получив в ней «двойное председательствование». Кроме того, она является членом более 70 международных организаций по стандартизации, включая ITU, 3GPP, ETSI, IEEE, NGMN и CCSA, а также входит в состав правлений GSA, ETSI и других организаций. На сегодняшний день более 60 экспертов ZTE выполняют функции председательствующих и докладчиков в крупнейших международных организациях по стандартизации во всем мире, представив в общей сложности более 100 тыс. исследовательских работ и предложений в сфере стандартизации.

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: ma.gaili@zte.com.cn

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Эл. почта: veronica.karliukevich@zte.com.cn