Юсаку Маэдзава принимает заявки на участие в лунной миссии на борту SpaceX в 2023 году

ТОКИО, 3 марта. /PRNewswire/ . Сегодня в рамках проекта dearMoon было объявлено оначале процесса подачи заявок на участие восьми гражданских лиц в недельной экспедиции, которая будет проходить у Луны на космическом корабле SpaceX в 2023 году. Эта поездка будет полностью финансироваться японским предпринимателем Юсаку Маэдзавой (Yusaku Maezawa), который стремится возглавить эту миссию, проявляя любопытство и желание увидеть и оценить Землю с дальнего расстояния.
В этом видеоролике, высказываясь о своей мотивации в проекте dearMoon, Маэдзава отметил: «Я начал думать, что все люди, делающие что-то креативное в своей жизни, — художники. В этом смысле я хотел бы, чтобы мое приглашение охватывало более широкое сообщество и давало возможность большему числу людей со всего мира присоединиться к этому путешествию. Если вы рассматриваете себя как художника, то вы являетесь художником».
Главный инженер компании SpaceX Илон Маск поделился своим мнением: «Что действительно важно в миссии dearMoon, так это то, что она станет первым частным космическим полетом с людьми, находящимися за пределами земной орбиты. Я знаю, что Маэдзава также предоставляет места на корабле для художников и других людей, поэтому он хочет, чтобы это было что-то захватывающее и вдохновляющее для всего мира».
Будучи убежденным в том, что все люди являются творческими деятелями по-своему, Юсаку Маэдзава призывает всех, кто считает себя художниками, подавать заявки на участие при двух условиях:
- Кандидаты, стремящиеся стать членами команды dearMoon, должны продемонстрировать потенциал индивидуального роста в рамках этой миссии и приложить все усилия, чтобы их опыт оказался ценным для будущего мира, внося общественный вклад, который принесет пользу будущим поколениям человечества.
- Заявители должны иметь возможность поддерживать других членов экипажа, обладающих теми же способностями и видением.
Подробности
Отбор начинается сегодня и будет выглядеть следующим образом:
для подачи заявки на место в космическом корабле в рамках проекта dearMoon перейдите по этой ссылке.
ШАГ 1: Предварительная регистрация (до 6:59 утра по тихоокеанскому времени 14 марта)
ШАГ 2: Первоначальный скрининг (до 6:59 утра по тихоокеанскому времени 21 марта)
ШАГ 3: Задание
ШАГ 4: Онлайн-опрос
ШАГ 5: Окончательный опрос и медицинский осмотр (в конце мая 2021 года)
О проекте dearMoon
Первая гражданская миссия, цель которой — полет на Луну, запланирована на 2023 год. Ракета Starship, разработанная компанией SpaceX Илона Маска, совершит недельное путешествие на Луну и обратно. В 2018 году японский предприниматель Юсаку Маэдзава приобрел все места на борту этой ракеты. Желая предоставить как можно большему числу талантливых людей возможность полететь, в марте 2021 года он объявил о своих планах по выбору восемь членов экипажа со всего мира. Более подробная информация представлена на сайте: https://dearmoon.earth/.
Подборку для печати, посвященную проекту dearMoon, можно скачать здесь. https://www.dropbox.com/sh/kte7bp6nq00z0d1/AADNNBjjTAK2mnfEmF3B_gDSa?dl=0
О 45-летнем Юсаку Маэдзава
Юсаку Маэдзава (Yusaku Maezawa) родился в Японии в 1975 году.
Маэдзава — предприниматель, коллекционер живописи, пассажир рейса на Луну и общественный деятель, который надеется на мир во всем мире. Закончив среднюю школу Waseda Jitsugyo и пожив в США, он организовал предприятие по импорту и пересылке компакт-дисков и записей. В 1998 году, когда рок-группа Маэдзавы дебютировала со своим первым альбомом, он также основал компанию START TODAY, позже превратившуюся в крупнейшую в Японии модную торговую онлайн-галерею ZOZOTOWN, зарегистрированную в TSE и оцененную в $10 млрд. В 2019 году Маэдзава продал свою компанию группе Softbank Group и ушел в отставку с поста генерального директора. С тех пор он работает над целым рядом проектов, включая инвестирование в 13 различных компаний, чтобы помочь им выйти на публичный рынок, а также над реализацией проекта по раздаче денег, на сегодняшний день выделив 28 миллионов долларов в целях проведения социального эксперимента с базовым доходом. (По состоянию на март 2021 года)
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: контакты для прессы в США: Ketchum Inc., Эмили Маллинс (Emily Mullins), эл. почта: Emily.mullins@ketchum.com; контакты для прессы в Японии: SPACETODAY INC., Шун Огисо (Shun Ogiso), эл. почта: media@dearmoon.earth