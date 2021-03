Zymo Research предлагает обнаружение SARS-CoV-2 и его вариантов с помощью сервиса Environ™

ИРВАЙН (шт. Калифорния), 4 марта 2021 г. /PRNewswire/. Компания Zymo Research сегодня объявила о запуске своего сервиса Environ™ для тестирования сточных вод на присутствие COVID-19. Этот сервис обеспечивает возможность ежедневного общественного мониторинга случаев обнаружения вируса COVID-19 и его вариантов из одной пробы сточных вод. Ежедневные оценки выявленных случаев и обнаруженные варианты вируса SARS-CoV-2, вызывающие беспокойство, представляются в форме защищенного цифрового отчета.

Сервис тестирования сточных вод Environ™ COVID-19 предполагает использование ежедневно отбираемых образцов сточных вод для предоставления различным учреждениям возможности мониторинга вариантов COVID-19 и частоты их выявления. Участникам будут предоставлены устройства для отбора проб, обеспечивающие возможность ежедневного представления образцов сточных вод, а также материалы для их безопасной срочной доставки с предварительной оплатой. Пользователи будут получать электронный отчет с оценкой их конкретных случаев и анализом тенденций в течение 24 часов с момента представления каждого образца. Обработка данных в отношении вариантов SARS-CoV-2 будет производиться с еженедельной периодичностью. В отчетах приводятся оценки конкретных случаев, а также суточные тенденции изменений концентраций и сведения о выявлении вызывающих опасения вариантных штаммов, связанных с обнаруженными ранее в Бразилии, Великобритании и Южной Африке. Все этапы процесса, от сбора образцов до интерпретации результатов, курируются научным специалистом компании Zymo Research по анализу сточных вод, обслуживающим систему Environ™.

«Варианты COVID-19 представляют собой серьезную угрозу в отношении стратегий вакцинации, в связи с чем быстрый и надежный контроль за распространением вариантов SARS-CoV-2 в широких масштабах приобретает критически важное значение как никогда ранее, — заявил руководитель проектов компании Zymo Research в сфере экологической микробиомики Майкл Лисек (Michael Lisek). — Мы рады возможности помочь университетам, учреждениям здравоохранения и общественности, имеющим ограниченные возможности тестирования, в осуществлении масштабного мониторинга случаев присутствия вируса COVID-19 и его вариантов ранее недоступным способом».

Высшие учебные заведения, школы-интернаты, дома для престарелых, исправительные учреждения и больницы являются идеальными кандидатами для тестирования сточных вод в связи с необходимостью целенаправленного мониторинга в отношении групп населения, подверженных повышенному риску заражения COVID-19. Отбирая образцы сточных вод из мест проживания таких групп, организации могут оперативно выявлять вспышки инфекции COVID-19 с помощью сервиса тестирования сточных вод Environ™ COVID-19 за неделю до появления клинических симптомов. Данные, получаемые в рамках этого сервиса, могут использоваться в качестве ориентира для разработки стратегий здравоохранения для государственных и частных учреждений.

По мере развертывания процессов вакцинации сервис тестирования сточных вод Environ™ COVID-19 будет играть особо важную роль в борьбе с пандемией COVID-19, предоставляя аналитическую информацию о частоте выявляемых случаев и вариантах вируса, присутствующих в местах компактного проживания. Для получения более подробных сведений и информации о ценах посетите веб-сайт компании Zymo Research или обратитесь по электронной почте: environservices@zymoresearch.com.

Информация о компании Zymo Research Corp.

Zymo Research — частная компания, обслуживающая научно-диагностическое сообщество с использованием самых современных средств молекулярной биологии с 1994 года. Ее девиз — "The Beauty of Science is to Make Things Simple" («Красота науки в том, чтобы делать вещи простыми») — находит свое отражение во всех выпускаемых ею продуктах, от эпигенетики до технологий очистки ДНК/РНК. Компания Zymo Research, долгое время являющаяся признанным лидером в области эпигенетики, преодолевает границы благодаря принципиально новым методам взятия проб, микробиомическим измерениям, диагностическим устройствам, а также высококачественным и простым в применении технологиям секвенирования нового поколения (NGS). Следите за новостями Zymo Research в социальных сетях Facebook, LinkedIn, Twitter и Instagram.

Более подробную информацию о продуктах, разработанных компанией Zymo Research для борьбы с COVID-19, можно найти по следующим ссылкам:

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1449489/Wastewater_Service.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/364743/Zymo_Research_Corp_Logo.jpg





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Отдел маркетинга компании Zymo Research Corp., 949.679.1190, marketing@zymoresearch.com