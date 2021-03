Juniper объединяет технологии для оптимального пользовательского опыта

САННИВЕЙЛ, 5 марта. /PRNewswire /. Компания Juniper Networks (NYSE: JNPR), лидер в области безопасных сетей на основе искусственного интеллекта, представила новые решения для основанной на ИИ сквозной автоматизации, аналитики и реагирования на всех уровнях сети от клиентских устройств до облака. Менее чем через два месяца после закрытия сделки по приобретению компании 128 Technology с их технологией Session Smart ® Routing -- Juniper соединил эту технологию с WAN Assurance и с виртуальным ассистентом Marvis на основе Mist AI, а также усовершенствовал развертывание и администрирование шлюзов безопасности SRX при помощи искусственного интеллекта Mist AI. Помимо этого, используя свои передовые наработки в области проводного и беспроводного доступа, Juniper представил новый облачный коммутатор серии EX, использующий технологию Mist AI. Наращивая свой портфель решений уровней campus и branch и объединяя их под зонтиком технологии Mist AI, компания Juniper обеспечивает заказчикам преимущества полностью интегрированной методологии AIOps, высокого уровня безопасности и системы устранения неполадок для сетей WLAN, LAN и WAN, снижая затраты и улучшая пользовательский опыт.

Juniper продолжает развивать решения на основе ИИ, демонстрируя хорошую динамику

«Компания Juniper ориентируется на практический опыт при создании сетевых решений, в которых автоматизация, анализ и действия на основе ИИ упрощают работу операторов и оптимизируют пользовательский опыт на всех уровнях от клиента к облаку, — сказал Джефф Аарон (Jeff Aaron), вице-президент по маркетингу корпоративных продуктов. — Недавние усовершенствования наших продуктов подчеркивают нашу приверженность реализации этого видения, а также уникальную способность Juniper быстро поставлять новые решения, которые приносят реальную пользу как клиентам, так и нашим партнерам».

К числу корпоративных новинок компании Juniper на основе ИИ относятся следующие продукты:

WAN Assurance и виртуальный сетевой помощник Marvis™ (Virtual Network Assistant, VNA) для программно-определяемых глобальных сетей (SD-WAN) с технологией Session Smart. Встраивание телеметрических данных с маршрутизаторов Session Smart в ИИ-систему Mist AI позволило клиентам устанавливать, отслеживать и поддерживать уровни обслуживания в глобальной сети, заранее выявлять аномалии и получать более подробные сведения о состоянии глобальной сети для обеспечения оптимального пользовательского опыта. Кроме того, Marvis VNA (на основе Mist AI) помогает мониторить состояние сетей SD-WAN с Session Smart, используя естественные языковые запросы, а также предпринимать активные действия для исправления проблем до того, как они повлияют на пользовательский опыт. Добавив AIOps к и без того обширным возможностям решения SD-WAN с функцией Session Smart, компания Juniper теперь предлагает самый уникальный продукт на рынке SD-WAN решений, ориентированный на обеспечение максимального удобства для пользователей.

Теперь межсетевые экраны серии SRX можно подключать и настраивать с использованием Mist AI и облака. Благодаря автоматической настройке ресурсов (ZTP) и автоматизированным рабочим процессам Juniper упрощает процесс развертывания этих устройств. Кроме того, клиенты компании Juniper теперь могут выполнять простую настройку межсетевого экрана и осуществлять безопасное подключение на той же платформе, где осуществляется управление проводным и беспроводным доступом. Это не только упрощает процесс, но и снижает финансовые и временные затраты. Новый коммутатор EX4400 с усиленной безопасностью. Новинка в линейке EX оптимизирована для облачных вычислений за счет лучшей в своем классе системы безопасности и AIOps. Модель EX4400 создана для бесшовной сети EVPN-VXLAN, от центра обработки данных до ядра кампуса, на всех уровнях дистрибуции и доступа, в сочетании с такими важными средствами обеспечения безопасности, как технология MACsec AES256 и стандартизированная микросегментация с использованием групповых политик (GBP). Используя преимущества Mist AI, модель EX4400 (как и все коммутаторы серии EX) облегчает процесс настройки и управления проводными сетями, а также позволяет легко находить "иголку в стоге сена" при устранении проблем наподобие неправильной настройки VLAN или дефектных кабелей.

Эти новинки стали продолжением прошлогодних достижений компании Juniper в направлении корпоративных систем на основе ИИ. Среди них — трехзначный рост количества клиентов беспроводных решений, рекордное количество заказов на беспроводные решения, а также рекордные объемы заказов на коммутаторы серии EX. Среди клиентов компании есть множество известных брендов из разных отраслей, в том числе пять компаний из списка Fortune/Global 10. Помимо этого, компания Gartner назвала Juniper Networks одним из лидеров в своем рейтинге 2020 Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure, отметив ее за наивысшую способность реализовывать решения в рамках Leaders' Quadrant. Juniper также получила статус визионера в 2020 Gartner Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure и 2021 Gartner Magic Quadrant for Indoor Location Services.

