ZTE представляет Precise RAN и коммерческую версию NodeEngine для цифровой трансформации

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 8 марта. /PRNewswire/. Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), один из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, опубликовала Белую книгу о системе Precise RAN с целью совершенствования процесса цифровизации экономики и Белую книгу о технологии NodeEngine, подготовленную совместно с China Mobile в целях цифровой трансформации индустриального парка, а также представила первую в отрасли коммерческую версию NodeEngine.

В связи с этим была проведена онлайн-конференция по темам ZTE Precise RAN и NodeEngine, посвященная расширению возможностей тех отраслей, на которые рассчитаны данные разработки. На этой конференции представители ведущих компаний отрасли, включая Xinfengming Group (одного из крупнейших производителей полиэфирных материалов) и China Southern Power Grid, поделились последними достижениями в области цифровой трансформации промышленного Интернета и энергетики при поддержке 5G, развития прикладных систем на основе 5G и промышленной экологии.

Precise RAN помогает закладывать фундамент цифровой экономики

В настоящее время ведущим трендом является цифровая экономика. Формирование новой инфраструктуры представляет собой главную движущую силу непрерывного развития цифровой экономики. Одним из важнейших механизмов новой инфраструктуры стала технология 5G. Как один из активных участников в продвижении цифровой экономики, ZTE специализируется на трех технологических областях: максимальное сетевое покрытие, высокоточные облачные сервисы и расширение возможностей сетей и платформ. Кроме того, компания прокладывает путь для модернизации промышленности за счет новаторства, изобретательности и терпения, что дает всем отраслям возможности для ускорения своей цифровой трансформации и позволяет им внедрять технологию 5G, формируя маршруты для развития цифровой экономики.

Прикладные системы, применяемые в вертикально интегрированных отраслях, предполагают различные требования и охватывают средства массовой информации, энергетику, горнодобывающую промышленность, транспорт, медицину, образование и многие другие сферы. Телекоммуникационным сетям необходимо предоставлять дифференцированные и детерминированные сервисы и обеспечивать гарантию высочайшей эффективности с точки зрения уровней задержки, надежности и скорости. На этом фоне компания ZTE предложила систему Precise RAN. Благодаря точному планированию, точному сегментированию, точной идентификации, точному составлению графиков, точным измерениям и точно выверенным процедурам эксплуатации и технического обслуживания система Precise RAN распределяет наиболее целесообразные беспроводные ресурсы и наиболее подходящие функции беспроводной связи между прикладными системами 5G в вертикально интегрированных отраслях, гарантируя тем самым точное обслуживание и эффективное использование беспроводных ресурсов, а также прочную основу для предоставления сервисов 5G в различных отраслях.

NodeEngine ускоряет цифровую трансформацию индустриальных парков

Перед лицом предстоящей волны крупномасштабной цифровой трансформации предприятий ускорение строительства умных индустриальных парков становится одним из главных приоритетов. Компания ZTE представила свое комплексное решение NodeEngine, которое призвано содействовать предприятиям в локализации прикладных цифровых технологий с минимально возможными затратами денежных средств и времени за счет обеспечения развязки и защиты сервисов, оптимизации качества обслуживания, высокоточного позиционирования и реализации возможностей самообслуживания.

Кроме того, данное решение обеспечивает безопасность производственной информации компаний и создает локальную интеллектуальную сеть с предоставлением сервисов по требованию, ориентированную на вертикально интегрированные приложения для операторов и предприятий, тем самым ускоряя процесс инкубациии 5G-приложений в индустриальных парках и содействуя переходу на цифровые технологии и модернизации индустриальных парков.

В 2019 году ZTE, Xinfengming Group и China Mobile совместно внедрили универсальную цифровую технологию на основе 5G на интеллектуальном заводе, функционирующем при поддержке 5G в китайской провинции Чжэцзян, с охватом таких прикладных систем, как подключенный к сети 5G робот-контролер, оснащаемый системой машинного зрения с разрешением 8K на базе искусственного интеллекта, беспилотный 5G-электроробокар, система панорамного видеонаблюдения высокой четкости и пр.

Кроме того, эти три партнера недавно завершили разработку первой в отрасли технологии NodeEngine для коммерческого использования, целью которой является осуществление процесса быстрого развертывания частной сети при низких затратах с обеспечением безопасности данных. В то же время локальный O&M-портал системы NodeEngine может использоваться для мониторинга качества работы сети в режиме реального времени в целях обеспечения гибкого управления и контроля. Это расширяет возможности предприятия в управлении производством и повышает производственную эффективность, а также эффективность управления и контроля качества продукции.

Этот умный завод, интегрированный в среду 5G, завоевал первый приз на крупнейшем в Китае конкурсе 5G-приложений "Blooming Cup" с участием 3731 проекта. Пользуясь возможностями 5G, группа Xinfenming полностью сформировала экосистему, составными элементами которой являются Интернет, производство химического волокна и координация четырех цепей (отраслевой, логистической, сервисной и производственно-сбытовой). Это способствует ускорению реализации плана по наращиванию мощностей предприятий. За последние три года совокупная производственная мощность удвоилась до 10 миллионов тонн в год. В 2025 году суммарная мощность увеличится до 20 миллионов тонн в год.

На данный момент технология 5G вступила в ключевую фазу интеграции и инновационного развития. Сформировалась тенденция к многостороннему сотрудничеству с участием операторов связи, поставщиков оборудования и вертикально интегрированных отраслей. Компания ZTE твердо намерена стать одним из активных участников цифровой экономики и продолжит прокладывать путь к промышленной модернизации для всех отраслевых партнеров, а также вести совместную работу со своими партнерами с целью обеспечения готовности к вступлению в новую эру всеобъемлющей цифровой трансформации экономики и общества.

Ниже представлена ссылка для ознакомления с Белой книгой о технологии NodeEngine:

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202102251538.pdf

Ниже представлена ссылка для ознакомления с Белой книгой о системе Precision RAN:

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202103050922.pdf

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: ma.gaili@zte.com.cn

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Эл. почта: veronica.karliukevich@zte.com.cn