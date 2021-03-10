Phoenix Tower International и Monaco Telecom будут эксплуатировать вышки на Мальте и Кипре

БОКА-РАТОН (Флорида), 9 марта. /PRNewswire/. Компания Phoenix Tower International (далее — "Phoenix") и компания Monaco Telecom сегодня объявили о подписании окончательного соглашения о покупке более 815 вышек беспроводной связи и о приобретении вновь построенных вышек беспроводной связи на территории Мальты и Кипра на протяжении 6 лет в рамках программы строительства под заказ. Эта транзакция подтверждает положение Phoenix как крупнейшего поставщика инфраструктуры вышек на обоих рынках, существенно расширяет его растущее присутствие в Европе и укрепляет лидирующие позиции компании. Закрытие сделки осуществляется в соответствии с традиционными условиями для такого типа сделок. Компании Phoenix и Monaco Telecom установили долгосрочное партнерство, в рамках которого компания Monaco Telecom будет занимать эти объекты по меньшей мере в течение двадцати лет.

«С помощью этой последней транзакции компания PTI продолжает расширять свое присутствие по всей Европе и продемонстрирует базовую независимую модель вышки на двух новых рынках, что будет способствовать расширению покрытия для всех операторов беспроводной связи и, в конечном итоге, расширению возможностей подключения для населения Мальты и Кипра. По мере того как мировая экономика продолжает восстанавливаться от последствий пандемии COVID-19 компания Phoenix с гордостью сотрудничает с операторами сетей мобильной связи по всему миру в целях развертывания новых систем покрытия и рада сотрудничать с компанией Monaco Telecom в осуществлении этой сделки», — заявил глава компании Phoenix Tower International Даган Касавана (Dagan Kasavana).

Генеральный директор компании Monaco Telecom Мартин Пероннет (Martin Péronnet) заявил следующее: «Эта сделка дает нам возможность наладить стратегическое партнерство на Кипре и Мальте с одной из ведущих международных компаний, что позволяет нам ускорить реализацию наших инвестиционных планов на 5G и волоконно-оптические материалы в зонах нашего присутствия».

Информация о компании Phoenix Tower International

Компания Phoenix Tower International ("Phoenix") владеет более чем 10 000 вышек, 986 км оптического волокна и более чем 80 000 других объектов беспроводной инфраструктуры и сопутствующих объектов на территории Европы, Соединенных Штатов, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Компания Phoenix была основана в 2013 году с целью стать одним из ведущих поставщиков объектов для операторов беспроводной связи по всей Америке на динамично развивающихся рынках. В число инвесторов компании Phoenix входят фонды, управляемые компаниями Blackstone Tactical Opportunities и John Hancock, а также различные члены руководства. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.phoenixintnl.com.

Компании Freshfield Bruckhaus Deringer, Georgiades & Pelides LLC и Ganado Advocates выступали в качестве юридических консультантов компании PTI.

О компании Monaco Telecom

Компания Monaco Telecom является действующим оператором Княжества Монако, предоставляющим стационарные услуги, Интернет-услуги, телевизионные и мобильные услуги, а также международные услуги подключения к данным, услуги по размещению данных и облачные сервисы. В июле 2019 года компания Monaco Telecom стала первым оператором, запустившим 5G в общенациональном масштабе, а в сфере фиксированной широкополосной связи она предоставляет доступ к 1 Гбит всем домашним хозяйствам. Monaco Telecom владеет Epic — ведущим альтернативным оператором на Кипре и ведущим оператором мобильной связи на Мальте. Monaco Telecom принадлежит правительству Монако и холдингу NJJ — европейской семье телекоммуникационных компаний, представленной ведущими операторами на рынках Монако, Швейцарии, Ирландии, Кипра и Мальты. NJJ Holding принадлежит французскому предпринимателю Ксавье Нилу (Xavier Niel), который также контролирует деятельность компании Iliad/Free, ведущего телекоммуникационного игрока во Франции, Италии и Польше.

Пол Хейстингс (Paul Hastings) выполнял функции юридического консультанта, а «Банк Америки» — финансового консультанта компании Monaco Telecom

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ingrid Gutierrez (Ингрид Гутьеррес), igutierrez@phoenixintnl.com